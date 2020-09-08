تجديد حبس فتاة قدمت بلاغا كاذبا بالاعتداء الجنسي عليها بالقطامية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، حبس فتاة قدمت بلاغا كاذبا ضد 3 شباب بالتعدي عليها جنسيًا داخل شقتها بمنطقة القطامية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.وكانت النيابة أمرت بإخلاء سبيل المتهمين بعد ثبوت ادعاء المتهمة من خلال التحريات التى أجرتها الأجهزة الأمنية والتى أكدت أن أحد المتهمين كان على موعد معها للذهاب إلى مسكنها لممارسة الرذيلة معها مقابل مبلغ مالي، وحدث بينهما خلاف ولم يعتد عليها أحد فأرادت الانتقام منه فادعت اعتداءه عليها برفقة أصدقائه.وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة القطامية بلاغًا من فتاة تتهم فيه شابًا وآخرين باقتحام شقتها، والتعدي عليها جنسيًا، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط العقار الذي شهد الواقعة تمهيدًا لتفريغها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.