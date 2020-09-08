«النواب الليبي»: الاتفاق السياسي بين الفرقاء سيطرح في جنيف

قال عبدالله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، إن الحوار السياسي بين الفرقاء الليبيين سيكون في جنيف.وأشار إلى أن اللقاء الذي يجري في المغرب بين المجلس الاستشاري ووفد مجلس النواب، اجتماع تمهيدي للحوار السياسي.وحول اتفاق الصخيرات، قال "بليحق"، إن مجلس النواب لم يصادق على الاتفاق الذي تم توقيعه بالمغرب عام 2015، ولم يطرح للتصويت.وأشار إلى أنه إذا تم التوصل لتفاهمات حول المناصب السيادية باجتماع المغرب، ستكون هذه التفاهمات قاعدة لانطلاق مفاوضات جنيف المرتقبة.وحول ما سيطرح في مفاوضات جنيف- حسبما أفادت قناة الحدث- قال "بليحق": "إذا كان هناك نية للتوصل إلى اتفاق أو الاستمرار في الاتفاق السياسي، فيجب تعديله أولًا".