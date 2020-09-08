ضبط مسجل وصاحب محل بـ19 ألف قطعة ألعاب نارية بالقاهرة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الساحل بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط 12 صاروخا ألعاب نارية "شمروخ" بحوزة سائق له معلومات جنائية.واعترف بتحصله على المضبوطات من صاحب محل لعب أطفال كائن بدائرة القسم واستهدافه أمكن ضبطه وعثر بداخل المحل على 8944 صاروخا – 148 شمروخا "مختلفة الأحجام والأنواع"– 113 عبوة دخان – 10000 بمبة واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.