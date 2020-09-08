ضبط عصابة بـ60 طربة حشيش و10 كيلو بانجو و6 أسلحة بالدقهلية
الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:23 م
مريم جبل - عمرو المزيديطباعة
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن الدقهلية وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة من ضبط كمية من المواد المخدرة.
وتم ضبط 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 14 كيلو جرام - كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 10 كيلو جرام - 500 قرص مخدر – وبندقية خرطوش عيار 12مم و10 طلقات من ذات العيار – 6 قطع أسلحة بيضاء - مبلغ مالى – 6 هواتف محمولة بحوزة 4 عاطلين - مقيمين بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية – لإثنين منهم معلومات جنائية حال تواجدهم بمنطقة سكنهم.
كما تم ضبط سيدة بدون عمل – مقيمة بذات العنوان أثناء محاولتها مقاومة القوات بهدف تهريب المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية بـ900 ألف جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتم ضبط 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 14 كيلو جرام - كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 10 كيلو جرام - 500 قرص مخدر – وبندقية خرطوش عيار 12مم و10 طلقات من ذات العيار – 6 قطع أسلحة بيضاء - مبلغ مالى – 6 هواتف محمولة بحوزة 4 عاطلين - مقيمين بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية – لإثنين منهم معلومات جنائية حال تواجدهم بمنطقة سكنهم.
كما تم ضبط سيدة بدون عمل – مقيمة بذات العنوان أثناء محاولتها مقاومة القوات بهدف تهريب المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية بـ900 ألف جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.