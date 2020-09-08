ضبط عصابة بـ60 طربة حشيش و10 كيلو بانجو و6 أسلحة بالدقهلية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن الدقهلية وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة من ضبط كمية من المواد المخدرة.وتم ضبط 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 14 كيلو جرام - كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 10 كيلو جرام - 500 قرص مخدر – وبندقية خرطوش عيار 12مم و10 طلقات من ذات العيار – 6 قطع أسلحة بيضاء - مبلغ مالى – 6 هواتف محمولة بحوزة 4 عاطلين - مقيمين بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية – لإثنين منهم معلومات جنائية حال تواجدهم بمنطقة سكنهم.كما تم ضبط سيدة بدون عمل – مقيمة بذات العنوان أثناء محاولتها مقاومة القوات بهدف تهريب المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية بـ900 ألف جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.