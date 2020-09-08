محافظ دمياط: توفير المناخ المناسب لتصويت المواطنين بـ«إعادة الشيوخ»

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن لجان الاقتراع بجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ، فتحت أبوابها أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم صباح اليوم في موعدها، منوهة إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة لإتمام الاستعدادات المطلوبة لخروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم داخل ومحيط اللجان.وأوضحت عوض، أنه تم عقد غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة سير العملية الانتخابية أولا بأول، مؤكدة أن هناك تكاتف غير عادي لتحقيق وتوفير المناخ الآمن والمناسب وكل سبل الراحة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم وكذا القائمين على العملية الانتخابية من المشرفين والقضاة.ودعت منال عوض جموع المواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية باعتباره حق دستوري وواجب وطني على كل مصري ومصرية.وانطلقت جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ مصر 2020 على 26 مقعدًا بإجمالي 52 متنافسًا في 14 محافظة، وتستمر يومين الثلاثاء الأربعاء 8 و9 سبتمبر.والمقاعد المقرر خوض جولة الإعادة عليها هي: القليوبية 1، المنوفية 2، كفرالشيخ 2، الجيزة 1، بني سويف 1، أسيوط 3، سوهاج 5، قنا 3، الأقصر 2، أسوان 2، دمياط 1، بورسعيد 1، الإسماعيلية 1، مطروح 1.