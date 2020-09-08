رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

براءة 3 قيادات بـ«سكك حديد مصر» من إهدار 1.7 مليون جنيه

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 10:43 ص
سكك حديد مصر
سكك حديد مصر
عماد سليمان
طباعة
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها ببراءة 3 مسئولين من قيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر بعد ثبوت عدم ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار 1.7 مليون جنيه.

حكم البراءة شمل كلًا من "ي.م" مدير عام المعامل الكيميائية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر و"م.و" مدير عام إدارة المعامل والنظافة التابعة لقطاع المشتريات والمخازن و"م.أ" رئيس قسم بإدارة المعامل.

وأكدت المحكمة خلا أسباب حكمها ثبوت عدم صحة ما ذهبت إليه النيابة الإدارية في القضية رقم 272 لسنة 61 قضائية عليا بأن المحالين الصادر بحقهم حكم البراءة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المقررة قانونًا وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

وجاء بأسباب الحكم عدم صحة ما كشفت عنه التحقيقات بأن المحالين الثلاثة استغرقوا 43 يومًا للفحص الفني بالمخالفة لتوصيات لجنة البت بعدم تجاوز مدة 15 يومًا مما ترتب عليه تحميل الهيئة جهة عملهم مبلغ مليون و732 ألف جنيه، وانتهت المحكمة التأديبية العليا إلى براءتهم جميعًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفريغ كاميرات الزمالك فى واقعة غرق طفل بحمام السباحة يكشف مفاجأة

«الصحة»: 11 وفاة و178 إصابة جديدة بكورونا

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

مصادر أمنية: قتيل المنيب توفى فى خناقة.. والشرطة ليست طرفًا

الصور

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

image description

أرض الإبداع.. «الدستور» داخل جامعات المعرفة بالعاصمة الجديدة (صور)

image description

نيللي كريم فراشة في أحدث جلسة تصوير شاطئية (صور)

image description

الزمالك يفوز على الطلائع برأسية أوباما

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس.. الموعد ورابط الحصول عليها

«التعليم» تعلن خطة العام الدراسى الجديد بمؤتمر صحفى.. اليوم

اعرف.. موعد ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2020

تفريغ كاميرات الزمالك فى واقعة غرق طفل بحمام السباحة يكشف مفاجأة

إنفوجراف

image description

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

image description

تفاصيل مصرع طفل في حمام سباحة نادي الزمالك (إنفوجراف)

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

أيام زمان

لو من مواليد الثمانينيات.. أسرار مسلسلات وبرامج الأطفال المفضلة لك

فقد سمعه وحبه ومات وحيدا.. هل عاقب القدر زكي رستم على أدوار الشر؟

«علمني الطبخ وشجع ليفربول».. اعترافات نهال كمال عن «الأبنودي»

«الرقص موهبة من عند ربنا».. اعترافات سامية جمال

نجم الساعة

مافيا السوشيال ميديا.. كيف تحولت «الأكونتات الوهمية» لمعاداة مصر؟

منوعات

6.3 مليار دولار لتوفير لقاحات ضد كورونا في اليابان

التلوث مسؤول عن 13% من الوفيات في الاتحاد الأوروبي

38.9 مليون اختبار للكشف عن كورونا في روسيا

دراسة: مرضى كورونا قد يصابون بعدوى معوية مطولة

مقالات الرأي
ماجد حبته
السودان.. وكوارث أخرى
الدكتور إبراهيم نجم
د. إبراهيم نجم يكتب: غضب الرئيس لله والوطن
د. منى حلمى
الوصايا الأخلاقية هى الخطر وليست ممارسة الحرية
عمرو خالد
اسم الله «الجليل».. يتجلى عليك فلا يحوجك للئيم
المزيد

الثقافة

طبعة جديدة من رواية «366» لــ أمير تاج السر

«مجراية» تبدأ أولى فعاليات «محكى الجنوب»

«شرب المعازيم قهوة سادة في فرحه».. حكايات «الديب» شاعر البؤس

هيلانة ميشيل تقدم ترانيم مصرية فى نادى آفاق..غدًا