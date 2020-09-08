رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حزب تركى: حديث نظام أردوغان عن الإعدام «تشتيت للأذهان» عن الأزمات

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 09:27 ص
أردوغان
أردوغان
مروة عنبر
طباعة
أعلن المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، فايق أوزتراك، اعتراض حزبه لعقوبة الإعدام، لافتا إلى أن تلك القضية، دائما ما يثيرها حزب العدالة والتنمية الحاكم عندما يكون في مأزق، في محاولة لتشتيت المواطنين عن الأزمات الحقيقية.

وانعقد المجلس التنفيذي المركزي لحزب الشعب الجمهوري، عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة رئيس مجلس الإدارة كمال كلتشدار أوغلو، وعقب الاجتماع، أدلى المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، فايق أوزتراك، بتصريحات حول القضايا المثارة على الساحة، وفقا لموقع بير جون التركي.

وأكد أوزتراك أن نظام الرجل الواحد جعل تركيا تتراجع العامين الماضيين في مؤشر الديمقراطية، متابعا "كل يوم نواجه قرارا أو إجراء جديدا غير ديمقراطي، ويكممون أفواه الإعلام الحر بقرارات تعسفية، وتجري إقالة رؤساء البلديات المنتخبين، وتفرض الضرائب، وأولئك الذين يعارضون حكومة القصر يلقي بهم في السجن، فالمجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون أصبح تحت قيادة القصر".

وأضاف أوزتراك أن القيادة التركية تفرض حظر التجول على الوصول إلى الأخبار المتعلقة بأفراد القصر، كما يفرضون حظرا على الأخبار التي تقول إن هناك حظر وصول إلى أخبار القصر، مستدركا" لقد ظلموا الكثير من الصحفيين وألقوا بهم في غياهب السجن دون أدلة ملموسة، أو لائحة اتهام"، وفقا لموقع تركيا الآن.

وتابع أوزتراك "في العامين الماضيين، انهار الاقتصاد، وسادت البطالة بين المواطنين، والآن تعد تركيا هي الدولة صاحبة التضخم الأعلى في العالم، وفيروس كورونا دمر الشعب التركي من جميع النواحي، وطارت رواتب العمال، وتحولت إلى إجازات غير مدفوعة الأجر وتجاوز عدد العاطلين عن العمل 10.5 مليون".

وسخر أوزتراك من تصريحات أردوغان، قائلا "يبدو أن هدف أردوغان الذي أعلن فيه أننا سنكون من بين أكبر 10 دول اقتصاديا قد سقط حساب القصر، مضيفا وضع متغطرس القصر هدفا جديدا في نهاية الأسبوع وبدأ يقول الان سنكون من أكبر 10 دول في العالم، وبينما يبحث الشعب التركي عن الخبز من حاويات القمامة، وجدنا أن سعر صنبور واحد في قصورهم يساوي أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور".

وحول رأي الحزب فى عقوبة الإعدام، قال أوزتراك "من الواضح كيف نختار المسار بصفتنا حزبا اجتماعيا ديمقراطيا، نحن ضد عقوبة الإعدام ومع ذلك، فإن قضية عقوبة الإعدام تطرح من قبل حكام البلاد عندما يكونون في مأزق إما محاولة لتغيير مسار القضايا المهمة أو محاولة للعفو عن موظفي منظمة جولن الإرهابية الذين فروا إلى الخارج".

وأوضح أن التزامات الدولة التركية على المحك، منوها بأن تطبيق عقوبة الإعدام يعني نهاية علاقة تركيا مع أوروبا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالمستندات.. بلاغ جديد يكشف فساد صفقة استيلاء صلاح دياب على مصنع «كوين للأثاث»

تفريغ كاميرات الزمالك فى واقعة غرق طفل بحمام السباحة يكشف مفاجأة

سعر جرام الذهب عيار 21 أسعار الذهب اليوم

مصادر أمنية: قتيل المنيب توفى فى خناقة.. والشرطة ليست طرفًا

الصور

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

image description

أرض الإبداع.. «الدستور» داخل جامعات المعرفة بالعاصمة الجديدة (صور)

image description

نيللي كريم فراشة في أحدث جلسة تصوير شاطئية (صور)

image description

الزمالك يفوز على الطلائع برأسية أوباما

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس.. الموعد ورابط الحصول عليها

«التعليم» تعلن خطة العام الدراسى الجديد بمؤتمر صحفى.. اليوم

اعرف.. موعد ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2020

تفريغ كاميرات الزمالك فى واقعة غرق طفل بحمام السباحة يكشف مفاجأة

إنفوجراف

image description

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

image description

تفاصيل مصرع طفل في حمام سباحة نادي الزمالك (إنفوجراف)

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

أيام زمان

لو من مواليد الثمانينيات.. أسرار مسلسلات وبرامج الأطفال المفضلة لك

فقد سمعه وحبه ومات وحيدا.. هل عاقب القدر زكي رستم على أدوار الشر؟

«علمني الطبخ وشجع ليفربول».. اعترافات نهال كمال عن «الأبنودي»

«الرقص موهبة من عند ربنا».. اعترافات سامية جمال

نجم الساعة

مافيا السوشيال ميديا.. كيف تحولت «الأكونتات الوهمية» لمعاداة مصر؟

منوعات

دراسة: مرضى كورونا قد يصابون بعدوى معوية مطولة

روسيا تخسر 6 ملايين سائح بسبب كورونا

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 8-9-2020

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2020 عبر بوابة الحكومة الإلكترونية

مقالات الرأي
ماجد حبته
السودان.. وكوارث أخرى
الدكتور إبراهيم نجم
د. إبراهيم نجم يكتب: غضب الرئيس لله والوطن
د. منى حلمى
الوصايا الأخلاقية هى الخطر وليست ممارسة الحرية
عمرو خالد
اسم الله «الجليل».. يتجلى عليك فلا يحوجك للئيم
المزيد

الثقافة

هيلانة ميشيل تقدم ترانيم مصرية فى نادى آفاق..غدًا

الليلة.. إنشاء منصة رقمية للكتاب المصرى على طاولة «الأعلى للثقافة»

ناقد: «أجساد غير مروضة» تجسيد لمحنة المرأة فى عالم ذكورى

بيت العمار المصرى يستضيف ندوة «الطريق إلى هرموبولس».. الليلة