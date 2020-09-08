حريق محدود في جامعة الفيوم

صرَّح الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، بأنه في تمام الساعة الثانية والنصف من صباح الثلاثاء، شاهد أفراد الأمن الجامعي بمبنى القبة دخانًا يخرج من إحدى الحجرات بالدور الثاني في المبنى.وعلى الفور تم إبلاغ الجهات المعنية سواء الأمنية والحماية المدنية وشركة الغاز والإسعاف، والتي حضرت على الفور وتم التعامل مع مصدر الدخان والذي اتضح أنه من مكتب سكرتارية نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث وتمت السيطرة على الموقف والذي اتضح أنه بسبب ماس كهربائي بالغرفة.وأضاف شديد أنه لم تحدث أي إصابات كما أن الخسائر تتمثل في مكتب خشبي وكرسي وجهاز تكييف، وتم إحالة الموضوع كاملا إلى التحقيق بمعرفة الشؤون القانونية لتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين.