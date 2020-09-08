وفد قبرصى إلى لبنان لوقف قوارب المهاجرين غير الشرعيين

أعلنت قبرص اليوم الثلاثاء أنّها سترسل إلى بيروت هذا الأسبوع وفدًا للتباحث في سبل منع قوارب محمّلة بمهاجرين غير نظاميين من الإبحار من السواحل اللبنانية نحو الجزيرة المتوسطية التي اعترضت في الأيام الأخيرة عددًا غير مسبوق من هذه القوارب.وقال وزير الداخلية القبرصي نيكوس نوريس، إن مسؤولين من مختلف الأجهزة القبرصية المعنية بهذه المسألة سيزورون لبنان في غضون 48 ساعة «للتعامل مع هذه الظاهرة بأفضل طريقة ممكنة وأكثرها فاعلية».وتقع قبرص على بعد 160 كيلومترًا فقط من الساحل اللبناني، وهي قريبة لدرجة أنّ الانفجار الضخم الذي وقع في 4 أغسطس الماضي في مرفأ بيروت ودمّر أحياء عدّة من العاصمة اللبنانية سُمع في الجزيرة.أما سوريا الغارقة منذ 2011 في حرب أهلية فتفصل بين سواحلها وسواحل الجزيرة مسافة أقلّ.والسلطات القبرصية في حالة تأهّب بعدما اعترضت في الأيام الأخيرة قبالة سواحل الجزيرة ما لا يقلّ عن خمسة قوارب محمّلة بأكثر من 150 مهاجرًا.