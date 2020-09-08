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الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأطراف الليبية تمدد مباحثات بوزنيقة فى المغرب

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 04:47 ص
جانب من المباحثات
جانب من المباحثات الليبية
وكالات
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قررت الأطراف الليبية المجتمعة في بلدة بوزنيقة بضواحي العاصمة المغربية الرباط، تمديد مباحثاتها التي انطلقت الأحد الماضي إلى اليوم، وربما حتى يوم غد الأربعاء، بحسب مصادر مطلعة.

وأفادت مراسلة سكاي نيوز عربية بأن الاجتماعات اللّيبية تُحقّق تقدمًا، رغم عدم التوصل بعد إلى اتفاق لهيكلة المؤسسات السيادية.

وأكدت الرباط أن هذه الاجتماعات لا تحمل مبادرة جديدة، حيث ينتظر أن تضع، في حال نجاحها، محددات المرحلة الانتقالية، لا سيما إعادة هيكلة المؤسسات وتوزيع المناصب السيادية، على أن تتم مناقشتها في المحادثات الليبية، المُزمع عقدها في جنيف.

وعقدت هذه الجولة الجديدة من الحوار بعد أسابيع من زيارة قام بها عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي إلى المملكة، تلبية لدعوة من الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب المغربي.

وكانت المفاوضات انطلقت بعد زيارة نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز إلى المغرب، في إطار مشاورات تقودها المملكة مع كافة الأطراف الليبية ومع الشركاء الإقليميين والدوليين.

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