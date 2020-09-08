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الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

زوج كيم كارديشيان ينفق 6.8 مليون دولار للحصول على رئاسة أمريكا

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 05:37 ص
كاني ويست و كيم
كاني ويست و كيم كارديشيان
وكالات
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أكد موقع «variety»، أن المغني العالمي كاني ويست زوج نجمة تلفزيون «الواقع» كيم كاردشيان خصص مبلغ 6.76 مليون دولار في حملته الرئاسية، بما في ذلك الملايين للعملاء السياسيين لمساعدته في الحصول على الاقتراع.

وبدأ ويست حملته في يوليو، وتأهل للاقتراع في 10 ولايات، بما في ذلك مينيسوتا وأيوا وكولورادو، خلال الأسابيع الماضية، وذلك أثارت قلق محامين متحالفين مع الجمهوريين أن تستحوذ حملة ويست على أصوات السود من المرشح الديمقراطي جو بايدن، وفي غضون ذلك حذف القضاة في ولايتي أريزونا وفيرجينيا اسمه من بطاقة الاقتراع.

ويُظهر تقرير تمويل حملة ويست، أن الحملة دفعت 1.28 مليون دولار لشركة Atlas Strategy Group مقابل خدمات الوصول إلى بطاقات الاقتراع، ويدير الشركة جريج كيلر، المدير التنفيذي السابق لاتحاد المحافظين الأمريكي.

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