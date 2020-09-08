انطلاق ماراثون جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ فى الداخل

ينطلق صباح اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً ماراثون التصويت لجولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، في الداخل، وتنتهي غدًا الأربعاء 9 سبتمبر، على أن تعلن النتيجة النهائية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية، يوم الأربعاء 16 سبتمبر.وقد أجريت جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ في الخارج على مدار يومين، 6 و7 سبتمبر الماضيين، وقام الناخبون بالخارج بطباعة أوراق الاقتراع من على موقع الهيئة واختيار من يمثلهم فى مجلس الشيوخ ثم إرسال بطاقات إبداء الرأى الخاصة بهم إلى مقار البعثات الدبلوماسية المصرية بالدول التي يتواجدون بها عبر البريد.وأعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، عن إجراءات جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، لحسم 26 مقعدًا بالنظام الفردي في 14 محافظة متبقية من الجولة الأولى.