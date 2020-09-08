أكثر من 400 ألف وفاة بسبب التلوث البيئى فى أوروبا

قالت هيئة لمراقبة البيئة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن مكافحة التلوث البيئي أمر أساسي لتعزيز الصحة والرفاهية في أوروبا، خاصة بالنسبة للفئات المعرضة للخطر مثل الأطفال وكبار السن والفقراء.وذكرت وكالة البيئة الأوروبية، إن التلوث البيئي هو السبب في 13% من الوفيات في أوروبا، حيث يؤدي إلى أمراض غير معدية مثل السرطان، وأمراض القلب.وأفادت الوكالة ومقرها كوبنهاجن، إن هناك أكثر من 400 ألف وفاة مبكرة في الاتحاد الأوروبي تعزى إلى تلوث الهواء، مشيرة إلى ارتباط ذلك بأمراض الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية.وأشارت إلى أن التلوث الضوضائي، الذي يرتبط بعدة مشكلات صحية من بينه أمراض القلب بل والوفاة المبكرة، هو الخطر البيئي الرئيسي الثاني.وسجلت البوسنة والهرسك أعلى نسبة من الوفيات المنسوبة إلى البيئة بنسبة 27%، وهي أعلى بثلاث مرات من مثيلتها في آيسلندا والنرويج.