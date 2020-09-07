رئيس جامعة المعرفة: نستهدف استثمارات بـ 7 مليارات جنيه خلال الـ10 سنوات المقبلة

قال محمود علام، رئيس جامعة المعرفة الدولية، خلال المائدة المستديرة التي عقدت اليوم في مقر الجامعة بالعاصمة الإدارية، إن حجم الاستثمارات الحالية تقدر بمليار جنيه، وخلال العشر سنوات القادمة ستكون حوالي 7 مليارات جنيه.وأضاف «علام»، أن طاقة جامعة المعرفة الاستيعابية تقدر بخمسة آلاف طالب، وكان عدد الطلاب في العام الدراسي الماضي 2019-2020 حوالي 280 طالبًا، مشيرًا إلى أن الجامعة تقدم منح طلابية بثلاث أقسام.وأوضح أن هناك منح كاملة لا يتحمل فيها الطالب أي أموال من أجل المصروفات الدراسية، وتقدم للمتفوقين، وكان عددهم العام الدراسي الماضي 10 طلاب، ومن المحتمل أن تزيد خلال العام الجاري، وهناك تخفيض 25 و50% على حسب تفوق الطلاب، كما تقدم الجامعة تحفيضًا لكل الطلاب المتقدمين يتراوح ما بين 30 إلى 40 ألف جنيه استرليني.وأكد رئيس جامعة المعرفة الدولية، أن شركة السويدي اديوكيشن تستهدف صعيد مصر خلال الفترة القادمة، ويليه القارة السمراء.