برلماني يكشف حقيقة منح مهلة للتصالح في مخالفات البناء

طالب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، المواطنين بضرورة الحرص على تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا عدم صحة الحديث عن مد مهلة التصالح التي تنتهي بانتهاء الشهر الجاري، أو أن الدولة تتجه إلى تخفيض قيمة التصالح.وأكد «نصر الدين» أن الدولة جادة في إنهاء ملف التصالح وعدم التهاون مع أي متخاذل عن تقديم طلبات وأوراق التصالح ودفع مبَالغ جدّية التصالح، موضّحًا أنه قد يكون المتخاذل معرّضًا للهدم أو الإحالة للنيابة العسكرية أو قطع المرافق.لفت النائب التزام المواطن بالتصالح سوف يكون في صالحه؛ لأنه من ناحية يحصل على رخصة بتوصيل المرافق كما أن قيمة العقار الخاص به ستزيد بعد حصوله على رخصة التصالح، ويحمي نفسه وأولاده من أي إجراء عقابي من الدولة على مخالفته.ونوّه إلى أن نسبة عدد الملتزمين بإجراءات التصالح حتى الآن غير مقبولة، بما يعني أن الحكومة ستزيد من إجراءات الهدم وقطع المرافق في الفترة المقبلة، ومن الأفضل أن يسعى المواطن إلى التصالح حتى يحمي نفسه ومنزله.