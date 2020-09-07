للمرة الثانية.. مباحثات إسرائيلية بحرينية لإعلان التطبيع خلال شهر

يجري رئيس الموساد، يوسي كوهين، "اتصالات مكثّفة" مع مسؤولين بحرينيين لإعلان تطبيع العلاقات مع إسرائيل، بحسب ما ذكرت القناة 12 الإسرائيليّة.تأتي هذه المباحثات، بعد مفاوضات أجراها كوهين مع رئيس الوزراء البحريني، خليفة بن سلمان آل خليفة قبل ثلاثة أسابيع.ولم يستبعد المراسل العسكري للقناة، نير دفوري، أن تعرض إسرائيل تقديم صفقات سلاح للبحرين مقابل تطبيع العلاقات.ورجّحت مصادر إسرائيليّة أن يُعلن عن العلاقات بعد توقيع إسرائيل والإمارات على إعلان تحالفهما في واشنطن المقرّر الأسبوع المقبل، على أن يكون إعلان التطبيع مع البحرين في آخر سبتمبر الجاري.كما ذكرت القناة أن مسؤولين أمريكيين يتوسّطون بين إسرائيل والبحرين أيضًا، علمًا أن كبير مستشاري الرئيس الأمريكي وصهره، جاريد كوشنر، التقى الملك البحريني ووليّ عهده الأسبوع الماضي.والخميس الماضي، سمحت البحرين للرحلات الإسرائيلية من وإلى الإمارات بالمرور بأجوائها، بعد يوم واحد من موافقة السعودية على طلب إماراتيٍّ مماثل.وفي المنامة، أكد الملك البحريني، حمد بن عيسى آل خليفة، لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، التزام بلاده بمبادرة السلام العربية، التي تنص على قيام دولة فلسطينية مستقلة مقابل تطبيع العلاقات.