حملات لإزالة مخالفات البناء والتأكد من سداد جدية التصالح بالمنيا

الأجهزة، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكل مراكز المحافظة، مشيرًا إلى استمرار حملات إزالة مخالفات البناء والعقارات المخالفة، ويتم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية التي تم إنشاؤها مؤخرا بالمحافظة.



من جانبه، أوضح العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، أن الحملة أسفرت عن إزالة 10 حالات تعدي بالبناء على مساحة 560 مترا مربعا بنطاق قرية دمشير، بالإضافة لإجراء فحص ومعاينة لعدد 9 حالات للتأكد من استيفاء الأوراق وسداد مبلغ جدية التصالح.

واصلت الوحدة المحلية لمركز المنيا، تنظيم حملات إزالة التعديات والمباني المخالفة، والمحرر لها مخالفات بناء ولم تتقدم بطلبات التصالح وسداد مبلغ جدية التصالح، بالإضافة لإجراء حصر بأعداد المباني المخالفة ولم تتقدم بطلبات للتصالح أو سداد مبلغ جدية التصالح 25%، بهدف تطبيق سيادة القانون وترسيخ هيبة الدولة.وشدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على جميع مراكز المحافظة بالاستمرار في تنفيذ حملات إزالة التعديات، على أراضي أملاك الدولة واستعادة «حق الشعب» في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من ٔأشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كل أجهزة الدولة.وأكد المحافظ على التنسيق المستمر بين كل