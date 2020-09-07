حملات لإزالة مخالفات البناء والتأكد من سداد جدية التصالح بالمنيا
الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 09:17 م
المنيا ـ على حسينطباعة
واصلت الوحدة المحلية لمركز المنيا، تنظيم حملات إزالة التعديات والمباني المخالفة، والمحرر لها مخالفات بناء ولم تتقدم بطلبات التصالح وسداد مبلغ جدية التصالح، بالإضافة لإجراء حصر بأعداد المباني المخالفة ولم تتقدم بطلبات للتصالح أو سداد مبلغ جدية التصالح 25%، بهدف تطبيق سيادة القانون وترسيخ هيبة الدولة.
وشدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على جميع مراكز المحافظة بالاستمرار في تنفيذ حملات إزالة التعديات، على أراضي أملاك الدولة واستعادة «حق الشعب» في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من ٔأشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كل أجهزة الدولة.
وأكد المحافظ على التنسيق المستمر بين كل الأجهزة، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكل مراكز المحافظة، مشيرًا إلى استمرار حملات إزالة مخالفات البناء والعقارات المخالفة، ويتم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية التي تم إنشاؤها مؤخرا بالمحافظة.
من جانبه، أوضح العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، أن الحملة أسفرت عن إزالة 10 حالات تعدي بالبناء على مساحة 560 مترا مربعا بنطاق قرية دمشير، بالإضافة لإجراء فحص ومعاينة لعدد 9 حالات للتأكد من استيفاء الأوراق وسداد مبلغ جدية التصالح.
وشدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على جميع مراكز المحافظة بالاستمرار في تنفيذ حملات إزالة التعديات، على أراضي أملاك الدولة واستعادة «حق الشعب» في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من ٔأشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كل أجهزة الدولة.
وأكد المحافظ على التنسيق المستمر بين كل الأجهزة، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكل مراكز المحافظة، مشيرًا إلى استمرار حملات إزالة مخالفات البناء والعقارات المخالفة، ويتم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية التي تم إنشاؤها مؤخرا بالمحافظة.
من جانبه، أوضح العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، أن الحملة أسفرت عن إزالة 10 حالات تعدي بالبناء على مساحة 560 مترا مربعا بنطاق قرية دمشير، بالإضافة لإجراء فحص ومعاينة لعدد 9 حالات للتأكد من استيفاء الأوراق وسداد مبلغ جدية التصالح.