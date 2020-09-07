حبس طبيب لبيع 9167 عبوة أدوية مهربة بالجيزة

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الإثنين، بحبس طبيب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 9167 عبوة أدوية ومنشطات مهربة من الخارج وغير خالصة الرسوم الجمركية داخل مركز طبي بالجيزة.وكانت قد تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عقب تقنين الإجراءات، من ضبط 9167 عبوة أدوية ومنشطات مهربة، وغير مسجلة بوزارة الصحة، وغير مسدد عنها الضرائب والرسوم المُستحقة للخزانة العامة للدولة، داخل مركز طبى- كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، يديره طبيب.كما تم ضبط كميات كبيرة من الأدوية محلية الصنع بداخل مخازن غير مرخصة "جارٍ حصرها"، بقصد بيعها بالمخالفة لأحكام القانون، وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة، وجارٍ التنسيق مع الجهات المختصة لتشكيل لجنة لتحديد قيمة المضبوطات، وتقدير الرسوم الجمركية والضرائب المُستحقة عليها للخزانة العامة.