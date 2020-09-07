التحفظ على 7 عناصر يشتبه بضلوعهم في هجوم سوسة بتونس

أفادت قناة «العربية» الإخبارية، اليوم الإثنين، في نبأ عاجل، أن قوات الحرس الوطني تحفظ على 7 عناصر يشتبه بضلوعهم في هجوم سوسة بتونس.وكان الناطق باسم الحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبابلي، الاثنين، أعلن أن قوات الحرس الوطني استجوبت أكثر من 40 مشتبها به بعد العملية الإرهابية التي وقعت بمنطقة أكودة في محافظة سوسة، الأحد.وأكد الجبابلي في تصريح لإذاعة «شمس إف إم» المحلية، أنه تم الاحتفاظ بسبعة مشتبه بهم، من بينهم زوجة إرهابي.وقُتل عنصر من الحرس الوطني التونسي، صباح الأحد، بهجوم إرهابي في مدينة سوسة الساحلية في شرق البلاد، فيما أردت قوات الأمن 3 مهاجمين، وفق ما أعلن المتحدث باسم الحرس الوطني.