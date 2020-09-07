أوغلو يسخر من أردوغان: هل انهيار الاقتصاد يعني انتصار الدولار على الله؟

وجّه أحمد داوود أوغلو، رئيس حزب المستقبل التركي، انتقادات لاذعة ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، وسط مواصلة الاقتصاد التركي في الانهيار، مطالبًا إياه بالتوقف عن استغلال المفاهيم الدينية والرموز المقدسة للتغطية على أخطائه في المجال السياسي.وعلّق داود أوغلو، خلال مؤتمر صحفي للحزب بمدينة قيصري، أمس الأحد، على إحدى العبارات التي تجسد استغلال أردوغان للدين في خطابه السياسي، إذ قال مؤخرًا: «إن كان معهم الدولارات، فنحن معنا الله»، ودعى أردوغان وحكومته بالتوقف عن تحقير المفاهيم الدينية والرموز المقدسة، وفقًا لما نقله موقع «كرت» التركي.وقال داود أوغلو: "إذا كنتم تتذكرون، فإن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، قال في الفترة التي ارتفع فيها سعر صرف الدولار بسبب السياسات الخاطئة، «إن كان معهم الدولارات، فنحن معنا الله!»، وهنا دعوني أقول إن الفروسية الزائدة في أي مجال خطيرة، ولكن الفروسية في المجال الديني أشد خطورة".وتابع داود أوغلو "الآن ارتفع الدولار مرة أخرى، وقلبي يرتجف من أن يرتكب خطأ أكبر هذه المرة محتميًا بمغفرة الله، فحاشا لله هل ارتفاع الدولار الآن يعني انتصاره على الله؟!".وأضاف "من هنا أنادي الجميع وعلى رأسهم رئيس الجمهورية بأن يتوقفوا عن استغلال مفاهمينا ورموزنا المقدسة بهذا الشكل المنحط، لخدمة المجال السياسي، ففي العديد من الدراسات الحديثة، كان السبب الرئيسي لانخفاض احترام الشباب للقيم الدينية هو استغلالكم لمفاهيمنا وقيمنا الدينية بهذه الطريقة اللامبالية".واختتم أوغلو، تصريحاته "القيم الدينية لا تتخلل القلوب بالأقوال بل بالأفعال، لذا فلن يكون هناك معنى للكلمات والدعاية في بيئة تُطبع فيها الغطرسة والأبهة والفخر والمحسوبية والفساد".