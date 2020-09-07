تفاصيل مقتل 5 عناصر إجرامية في اشتباكات مع الشرطة

- مصرع عنصرين شديدي الخطورة بالدقهلية

- مقتل عنصرين إجرامية في الشرقية

- مقتل خط مشتول السوق

مداهمات أمنية متواصلة تجريها وزارة الداخلية لاقتحام بؤر الإجرام ومواجهة العناصر الإجرامية الخطرة لتحقيق الردع وتقديم هذه العناصر الخارجة عن القانون إلى العدالة، وشهدت الـ48 ساعة الماضية مقتل 5 عناصر إجرامية في مركزي مشتول وبلبيس بنطاق مديرية أمن الشرقية واثنين آخرين في نطاق محافظة الدقهلية في تبادل لإطلاق بين رجال الشرطة والعناصر الإجرامية.شهد مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية مقتل اثنين من العناصر الإجرامية فى تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة، سبق اتهام أحدهما فى 7 قضايا مخدرات ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن 40 سنة ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتى قتل، وسبق اتهام الآخر فى 3 قضايا "ضرب، مخدرات، سلاح" ومطلوب التنفيذ عليه فى 3 قضايا "سرقة، ضرب".وعُثر بجوارهما على بندقية آلية، 2 طبنجة، 66 طلقة مختلفة الأعيرة، 4 خزينة متنوعة، وبتفتيش الشقة عُثر على 3 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر، مبلغ مالى، 8 هواتف محمولة، 10 خطوط هواتف محمولة.وشهد مركز بلبيس بنطاق محافظة الشرقية مصرع عنصرين شديدي الخطورة في تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة، وعُثر بجوارهما على 3 بنادق آلية – 3 خزن بداخلها 40 طلقة – طبنجة مطموسة الأرقام – 3 إسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 750 جرام – 3 ميزان حساس – 3 هواتف محمولة – مبلغ مالى.أثناء مرور أحد أفراد الشرطة من قوة وحدة مباحث مركز شرطة مشتول السوق بمديرية أمن الشرقية "بقرية الصحافة بدائرة المركز" شاهد أحد الأشخاص متوقفًا بجوار دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بالقرب من كوبرى الصحافة ويحمل بندقية آلية وإطلاق أعيرة نارية تجاهه نتج عنه إصابته بطلق نارى، فقام على الفور بمبادلته إطلاق الأعيرة النارية مما أسفر عن مصرعه.وانتقلت قوة من قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائى بالشرقية وتبين أن المذكور سبق اتهامه فى قضية "مخدرات" ومقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس وعُثر بجواره على بندقية آلية و4 خزن و55 طلقة لذات العيار - سلاح أبيض "مطواة" - 50 جرام لمخدر الهيروين - 20 جرام لمخدر الأفيون - ومبلغ مالى.