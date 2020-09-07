ضبط 4 متهمين بغسل 7 ملايين جنيه من تجارة المخدرات بالسويس

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية بمحافظة السويس لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم.وتبين تربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.وقاموا بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات حوالى 7 مليون جنيه تقريبًا.