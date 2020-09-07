ضبط 12 قضية أموال عامة بـ20 مليون جنيه

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون.أسفرت الجهود خلال 48 ساعة عن ضبط 12 قضية تزوير أوراق- نصب وسفريات – طلب رشوة – اتجار فى النقد الأجنبى – تحويلات مالية غير مشروعة – نصب واحتيال على المواطنين – توظيف أموال – استغلال نفوذ مزعوم – استيلاء على المال العام – كسب غير مشروع، مُتهم فيها 14 شخصا.ضُبط فيها مستنديًا أكثر من 10 ملايين جنيه – 60 ألف دولار أمريكي – 315 ألف ريال سعودي – 28 ألف يورو – 111 ألف درهم إماراتي – 30 ألف ريال قطري - 8 آلاف دينار أردني – 5 آلاف دينار كويتي، وضبط فيها نقديًا أكثر من 39 ألف دولار أمريكي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.