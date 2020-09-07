وزير الخارجية الروسي يصل إلى دمشق

وصل وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إلى العاصمة السورية دمشق، اليوم الاثنين.ومن المنتظر أن يلتقي لافروف الرئيس الرئيس السوري بشار الأسد، قبل أن يجتمع بنظيره السوري وليد المعلم.وتعد هذه الزيارة لوزير الخارجية الروسي إلى دمشق الأولى منذ فبراير 2012.وكان وفد رسمي روسي، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء يوري بوريسوف، قد وصل، أمس، إلى دمشق لإجراء مباحثات مع المسئولين السوريين حول تطوير التعاون الثنائي وتعزيزه في مختلف المجالات.