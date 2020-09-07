استئناف سما المصري و«فساد المليار دولار».. أبرز محاكمات اليوم

- اليوم محاكمة متهمين بقضية منه عبد العزيز "فتاة التيك توك"

- استئناف على الحبس والغرامة لسما المصري في "التحريض على الفسق والفجور"

- اليوم.. محاكمة موظفين لاختلاس مليون ونصف بالسيدة زينب

- محاكمة رئيسة مكتب تموين الدرب الأحمر

- محاكمة اختصاصي تسويق بالخارج هتك عرض أجنبية بمدينة نصر

- محاكمة المتهمين بفساد المليار دولار

تشهد محاكم القاهرة والجيزة والمحكمة الاقتصادية العديد من المحاكمات التي تهم الرأي العام، اليوم الإثنين، أبرزها محاكمة متهمين بقضية منه عبدالعزيز "فتاة التيك توك"، والحكم في استئناف على الحبس والغرامة لسما المصري للتحريض على الفسق والفجور، محاكمة موظفين لاختلاس مليون ونصف بالسيدة زينب، محاكمة رئيسة مكتب تموين الدرب الأحمر، محاكمة اختصاصي تسويق بالخارج هتك عرض أجنبية بمدينة نصر أول، محاكمة المتهمين بفساد المليار دولار.تستأنف محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، محاكمة مازن إبراهيم وشيماء أحمد، المتهمين في قضية منة عبد العزيز، لاتهامهما بالقضية رقم 1319 لسنة 2020، بشأن ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وكانت النيابة أمرت بإحالة كل من مازن إبراهيم الطاهر محمد وشيماء أحمد شحاتة شاكر إلى المحكمة الاقتصادية في القضية رقم 1319 لسنة 2020 لما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستجرام" للتعدي على المبادئ والقيم للمجتمع المصري.تصدر محكمة جنح مستانف القاهرة الاقتصادية، الحكم في استئناف سما المصري على حكم حبسها 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه ووضعها تحت المراقبة لمدة مساوية للعقوبة في واقعة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار شعبان الشامي، محاكمة كلًا من "ا.ا.ع" محصل بمأمورية إحدى المحاكم الابتدائية و"م.ع.ع" مراجع بمأمورية إحدى المحاكم لاتهامهم باختلاس أموال من جهة عملهم بمقدار مليون ونصف،وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة أن المتهمين بدائرة قسم السيدة زينب بمحافظة القاهرة بصفتهما موظفين عموميين اختلاسا أموالا وجدت في حيازتهما بسبب وظيفتهما بأن اختلسا مبلغ مالي مقداره مليون وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألفا وتسعة وستون جنيا، المملوك لجهة عملهما والسابق لهما تحصيله من عملاء المأمورية محل عملهما بموجب الاختصاص الوظيفي لكل منهما لتوريدة لخزينة المحكمة محل عملهما فاحتسباه لنفسيهما بنية تملكها على النحو المبين بالأوراق، حال كونهما من مندوبي التحصيل، وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطًا لايقبل التجزئة ذلك أنهما في ذات الزمان والمكان.تستانف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد علي، محاكمة رئيسة مكتب تموين الدرب الأحمر بتهمة اختلاس مقررات 915 بطاقة تموينية بقيمة 933 ألف جنيه.كشف قرار الإحالة أن المتهمة "منى. س، 55 سنة"، مفتشة تموين ورئيس مكتب تموين الدرب الأحمر، أنه في غضون الفترة ما بين عام 2013 وحتى عام 2016 بصفتها موظفا عاما ونختصة بتلقي طلبات استخراج البطاقات التموينية واستلامها والتعامل عليها اختلست أشياء وجدت في حيازتها وبسبب وظيفتها، بأن اختلست 915 بطاقة تخص صرف المقررات التموينية والخبز المدعمين والمسلمة إليها بسبب وظيفتها وصفتها لتسليمها لأصحابها المستحقين، فاحتبستها لنفسها بنية التملك وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.تستانف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار جيلاني حسن، محاكمة اختصاصي تسويق بالخارج هتك عرض أجنبية بمدينة نصر أول، وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم "زياد. ع"، اختصاصي تسويق بالخارج، بهتك عرض المجني عليها "جوليا. ك" بالقوة، بأن باغتها حال نومها جاثما فوقها مكبلا يداها لشل مقاومتها وأمسك بجسدها ومواطن عفتها محدثا إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق على النحو المبين بالأوراق.تستانف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد المليار دولار"، وكان النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد الملياردولار" إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة "تراي أوشن للبترول" وتهريبها إلى الدوحة ودول أخرى.