«التخطيط» تعلن شروط الترشح لجائزة مصر للتميز الحكومي

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية شروط الترشح لجائزة مصر للتميز الحكومي لكافة فئات الجائزة وأهم البرامج التدريبية المنفذة خلال عامي 2018-2019 و219-2020.وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الهدف من تلك الجائزة يتمثل في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 فضلًا عن تعزيز روح التنافسية وثقافة التميز على مستوى المؤسسات الحكومية مما ينعكس أثره على المواطن إلي جانب تكريم المتميزين والارتقاء بمستوى الخدمات والالتزام بمعايير الجودة والتميز مع إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي وتنمية القدرات البشرية لمواكبة التطورات.وحول أهم البرامج التدريبية المنفذة خلال عامي 2018-2019 و219-2020، أشار المهندس خالد مصطفى المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي إلى تدريب 6660 متدرب من الجهات المشاركة بجائزتى المؤسسة المتميزة، والوحدة الخدمية بفئاتها المختلفة، على معايير منظومة التميز الحكومى.ومن جانبه أشار رامي جلال مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة بأن المنظومة تعكس ثقافة التميز المؤسسي والعقلية القيادية التي تؤمن بأهمية الابتكار وجودة العمل والتميز المؤسسي في تحقيق الريادة وتمكين الحكومات، وذلك من خلال رفع معايير تقييم الأداء وتحسين القيمة النوعية لبناء الثقة بين المواطنين والقدرات الحكومية لبناء مستقبل أفضل.وحول شروط الترشح فى جائزة مصر للتميز الحكومي أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه فيما يتعلق بجائزة المؤسسة المتميزة فقد تحددت شروط الترشح في أن تكون المؤسسة حكومية مصرية (كلية، مدينة، قرية، مركز، حى) فضلًا عن كونها ضمن الفئات المحددة للمشاركة بالجائزة.وفيما يختص بشروط جائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، لفت التقرير أنها تتمثل في أن يكون المركز له مقر مستقل وهوية مؤسسية متوافقة مع هوية الجهة التابع لها، وفي حالة وجود المركز ضمن مبنى إداري مشترك فيجب أن يشكل المكان المخصص لخدمة المتعاملين وحدة مستقلة من المبنى، إضافة إلي أن ألا يقل عدد مكاتب (شبابيك) الصف الأمامي عن اثنين، وألا يقل عدد أيام العمل في المركز عن 5 أيام في الأسبوع على أن يكون للمركز مدير مسئول، وألا يقل متوسط عدد المتعاملين الشهري عن 1000 متعامل، وبالنسبة لمكاتب التأهيل لا يقل عدد المتعاملين الشهري عن 100 متعامل إلي جانب أن يكون المركز مميكن بالكامل، متابعًا أن على الجهة المتقدمة تقديم دليل مادي (مطبوع من النظام) علي مجموع المعاملات التي تمت في أخر ستة أشهر وترفق مع طلب الترشح.وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كافة الشروط المتعلقة بالفئات الأخرى من الجائزة حيث تضمنت شروط الترشح لجائزة المواقع الالكترونية المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية أن يكون الموقع الالكتروني للجهة الحكومية يقدم خدماته بشكل إلكتروني وليس فقط مجرد عرض للخدمات وكيفية الحصول عليها، وأن يكون الموقع الالكتروني مسجل ضمن اسم نطاق ينتهي ب(.gov.eg) أو (.edu.eg) أو (.eg) إلى جانب ضرورة أن تكون اللغة العربية هى اللغة الرئيسة للموقع.أما فيما يتعلق بجائزة الابتكار والإبداع المؤسسي فتمثلت شروط الترشح في أن تكون الفكرة أو المبادرة الإبداعية مصدرها أحد العاملين أو فرق العمل من داخل الجهة الحكومية بالإضافة إلى أن تكون الفكرة أو المبادرة الإبداعية قد تم تطبيقها وحققت نتائج إيجابية ساهمت في حل المشكلات، وأن تكون الفكرة أو المبادرة الإبداعية تم تنفيذها خلال الأعوام الثلاثة 2017-2018-2019.وحول شروط الترشح لجائزة القيادات المتميزة فقد ذكر التقرير أن فئة رئيس قطاع (أو ما يعادله) ورئيس إدارة مركزية، لابد أن يكون المتقدم معين في الوظيفة (القيادية الإشرافية) وقد أمضى عامًا على الأقل في الوظيفة، ولفئة مدير عام ومدير إدارة (بتكليف قرار داخلي) يشترط شغل هذه الوظيفة لمدة عامين على الأقل، وحصول (رئيس قطاع رئيس إدارة مركزية) على ستة دورات، و(مدير عام مدير إدارة) على أربعة دورات تدريبية على الأقل من برامج ( إدارة الجودة، الإدارة الاستراتيجية، قيادة التغيير، صنع القرار، إدارة المشروعات، القيادة الفعالة، بناء فرق العمل، تقييم الأداء، مهارات التواصل، الحوكمة ومدونة السلوك).كما استعرض التقرير شروط الترشح لجائزة فريق العمل المتميز والتي تمثلت في أن يكون فريق العمل المرشح قد تم تشيكله وحقق إنجازات خلال مدة لا تتجاوز عامين سابقين على تاريخ تقديم طلب الترشح، إلى جانب أن يكون الحد الأقصى لعدد الأعضاء 7 أفراد ومن الممكن أن يتضمن هذا العدد فردين بحد أقصى من خارج الجهاز الإداري.