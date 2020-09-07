سعر اليورو اليوم الإثنين 7-9-2020 فى البنوك المصرية

يرصد «الدستور» سعر اليورو، اليوم الإثنين 7-9-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، في التقرير التالي:





وعلي المستوي المحلي، تراجع سعر اليورو اليوم في بنك مصر وبنك الاستثمار العربي، مقابل ارتفع اليورو أمام الجنيه في البنك المركزي المصري وبنك اتش اس بي سي.





ووفقًا للسوق المحلي، نرصد لكم فى هذا التقرير، سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

انخفض سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي ليسجل للشراء 18.69 جنيه وللبيع 18.86، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل اليورو مقابل الجنيه للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.84، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.82، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.82، أما المصرف المتحد فسجل للشراء 18.56 جنيه وللبيع 18.81، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 18.53 جنيه وللبيع 18.80، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.55 جنيه وللبيع 18.83.





سعر اليورو اليوم الإثنين 7-9-2020 في البنوك المصرية

وفي بنك عودة تراجع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.82، وفي بنك مصر إيران التنمية سجل اليورو للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.86، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.56 وللبيع 18.81، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 18.56 جنيه وللبيع 18.81، أما في بنك التنمية الصناعية فسجل للشراء 18.55 جنيه وللبيع 18.80، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.55 جنيه وللبيع 18.80.





أسعار اليورو اليوم

وفي البنك الأهلي الكويتي بلغ سعر اليورو اليوم أمام الجنيه للشراء 18.56 جنيه وللبيع 18.81، وفي بنك البركة سجل للشراء 18.56 جنيه وللبيع 18.87، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.56 جنيه وللبيع 18.82، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.55 جنيه وللبيع 18.80، أما في البنك العربي الافريقي الدولي فسجل للشراء 18.55 جنيه وللبيع 18.80، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 18.56 جنيه وللبيع 18.81.