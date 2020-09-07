سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 7-9-2020 فى البنوك المصرية

يرصد موقع «الدستور» سعر الدينار الكويتي، اليوم الإثنين 7-9-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:





عالميًا، أغلقت البورصة لدى الكويت، أمس الأحد، علي استقرار معظم مؤشراتها خلال ختام التعاملات لأول جلسات الأسبوع الحالي، إذ هبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.84% خاسرًا 49.4 نقطة ليغلق عند مستوى 5815.71 نقطة، وصعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.13% رابحًا 5.74 نقطة ليغلق عند مستوى 4265.85 نقطة، ونزل مؤشر السوق العام بنسبة 0.59% خاسرًا 31.25 نقطة ليغلق عند مستوى 5294.70 نقطة، وقفز مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.45% رابحًا 19.06 نقطة ليغلق عند مستوى 4276.37 نقطة.





وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 292.8 مليون سهم بقيمة 37.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9816 صفقة.





محليًا، يشهد سعر الدينار الكويتي، اليوم، تراجعًا ملحوظًا منذ أيام علي مستوى العديد من البنوك المحلية والأجنية، مقابل ارتفع الدينار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري ليسجل للشراء 51.47 جنيه وللبيع 51.82.





سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم الإثنين 7-9-2020

تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد ليسجل للشراء 47.75 جنيه وللبيع 51.86، وفي البنك الأهلي الكويتي بلغ سعر الدينار أمام الجنيه للشراء 48.35 جنيه وللبيع 51.87، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 47.87 جنيه وللبيع 51.96، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 48.15 جنيه وللبيع 52.07.





أسعار الدينار الكويتي