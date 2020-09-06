رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 07 سبتمبر 2020 الموافق 19 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عزيز الشافعي: عمرو دياب وراء فكرة المحافظات في «يا بلدنا يا حلوة»

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:24 م
عزيز الشافعي
عزيز الشافعي
حسن أمين - تصوير: شروق السيد
طباعة
كشف الشاعر والملحن عزيز الشافعي كواليس تحضيرات أغنية "يا بلدنا يا حلوة" للهضبة عمرو دياب، والتي طرحت الفترة الماضية على طريقة الفيديو كليب.

وقال عزيز الشافعي في لقاء خاص لـ"الدستور" إن الهضبة عمرو دياب كان لديه رغبة في تقديم أغنية وطنية للجمهور تكون مختلفة وتعمل على تنشيط السياحة الداخلية لمصر، مشيرا إلى أن التحضيرات استمرت لأكثر من شهر، بالتعاون مع الشاعر تامر حسين حتى تم الاستقرار على أغنية "يا بلدنا يا حلوة".

وأضاف: أن الأغنية كان لها أكثر من شكل وطريقة في التلحين، وقمنا بإضافة بعض الكلمات على الأغنية أكثر من مرة، والأغنية تم تعديلها بشكل المحافظات، مشيرا إلى أن عمرو دياب كان لديه إصرار كبير على وجود جميع محافظات مصر داخل كلمات الأغنية.

وتابع أن الأغنية بالرغم من أنها وطنية، ولكنها شهدت نجاحا كبيرا كأنها أغنية عاطفية أو مقسوم، مؤكدا أن نجاح الأغنية كان أكثر من المتوقع.

أغنية "يا بلدنا يا حلوة" من كلمات الشاعر تامر حسين، وتوزيع موسيقى طارق مدكور، والكليب تم تصويره بقيادة المخرج طارق العريان في عدد من المناطق الأثرية والسياحية بالقاهرة والتي أبرزت الهوية المصرية الثقافية والحضارية.

وشارك عزيز الشافعي في صيف 2020 بالعديد من الأغنيات ومنها: "أماكن السهر، ويا بلدنا يا حلوة" لعمرو دياب، وأغنية "عدى الكلام" للمطرب المغربي سعد لمجرد، وأغنية "أبويا قالي زمان" لمصطفى حجاج ومحمود العسيلي، و"سقفة كبيرة" للمطرب أحمد بتشان، و"لينا رقصة" لكارمن سليمان، وشارك بأغنيتين في ألبوم المطربة جنات الجديد وهما: "اوعى، ورايقة"، وغيرهم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحبس 3 سنوات لمتهم في قضية مقتل الصحفية ميادة أشرف

«قلت يا لهوي أنا عملت إيه».. الحاجة بخيتة تروي تفاصيل لقائها بالرئيس

رئيس «حي الأسمرات»: المواطن يستلم الشقة بـ «شنطة ملابسه فقط» (فيديو)

موعد نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة

الصور

image description

الزمالك يفوز على الطلائع برأسية أوباما

image description

«مصر تقدر».. حفل قرعة مونديال اليد 2021 بالأهرامات

image description

من دبلوم صنايع لمعيدة بكلية الاقتصاد.. حكاية «أميرة» في جامعة حلوان

image description

«عم جمال».. هجره ولده فأنس وحدته برعاية «أيتام السيدة»

image description

«الدكتورة فريدة».. حلم بائعة خضار لابنتها لدخول كلية الطب

الأكثر قراءة

الباز يتحدى: هل تذيع «مكملين» فيديو رد مبروك عطية على فبركة القناة؟

موعد نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة

تقرير طبي لطفل يكشف سبب غرق طفل نادي الزمالك

الباز يطالب بإزالة القصور والعوامات المخالفة المطلة على النيل

إنفوجراف

image description

تفاصيل مصرع طفل في حمام سباحة نادي الزمالك (إنفوجراف)

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

أيام زمان

«شُفيت من القلب بمعجزة».. حكاية فؤاد المهندس مع المسرح والريحاني

مأساة استيفان روستي.. حضر حفل تأبينه وسرقت سيارته ليلة وفاته

بين رئيس وإمبراطور.. سر «الزواج الغامض» للفنانة إيمان الطوخي

«هنيدي كوميديان مؤدب وشكسبير مسرحياته خادشة للحياء».. اعترافات نور الشريف

نجم الساعة

مافيا السوشيال ميديا.. كيف تحولت «الأكونتات الوهمية» لمعاداة مصر؟

منوعات

«جنش» يدعم مؤمن زكريا بعد مباراة الزمالك: «سأتركه يسجل في مرماي»

ذاكرة الإنسان في خطر بسبب الهواتف المحمولة

اليابان تُجلي أكثر من 780 ألف شخص استعدادًا لإعصار «هايشن»

ابتكار جيل جديد من البطاريات تعمل بدون خطر الانفجار

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
د. إبراهيم نجم يكتب: غضب الرئيس لله والوطن
د. منى حلمى
الوصايا الأخلاقية هى الخطر وليست ممارسة الحرية
عمرو خالد
اسم الله «الجليل».. يتجلى عليك فلا يحوجك للئيم
ماجد حبته
شعبية «السيسى» فى الجزائر
المزيد

الثقافة

«العمى» على المسرح الصغير بدار الأوبرا (صور)

محمد خليل: التراث المعماري ارتبط بـ3 حضارات قديمة

مؤلفات طه حسين على مائدة «ثقافة المنوفية»

100 صورة تجسد القاهرة التاريخية في المكتبة الكبرى