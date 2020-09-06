عزيز الشافعي: عمرو دياب وراء فكرة المحافظات في «يا بلدنا يا حلوة»

كشف الشاعر والملحن عزيز الشافعي كواليس تحضيرات أغنية "يا بلدنا يا حلوة" للهضبة عمرو دياب، والتي طرحت الفترة الماضية على طريقة الفيديو كليب.وقال عزيز الشافعي في لقاء خاص لـ"الدستور" إن الهضبة عمرو دياب كان لديه رغبة في تقديم أغنية وطنية للجمهور تكون مختلفة وتعمل على تنشيط السياحة الداخلية لمصر، مشيرا إلى أن التحضيرات استمرت لأكثر من شهر، بالتعاون مع الشاعر تامر حسين حتى تم الاستقرار على أغنية "يا بلدنا يا حلوة".وأضاف: أن الأغنية كان لها أكثر من شكل وطريقة في التلحين، وقمنا بإضافة بعض الكلمات على الأغنية أكثر من مرة، والأغنية تم تعديلها بشكل المحافظات، مشيرا إلى أن عمرو دياب كان لديه إصرار كبير على وجود جميع محافظات مصر داخل كلمات الأغنية.وتابع أن الأغنية بالرغم من أنها وطنية، ولكنها شهدت نجاحا كبيرا كأنها أغنية عاطفية أو مقسوم، مؤكدا أن نجاح الأغنية كان أكثر من المتوقع.أغنية "يا بلدنا يا حلوة" من كلمات الشاعر تامر حسين، وتوزيع موسيقى طارق مدكور، والكليب تم تصويره بقيادة المخرج طارق العريان في عدد من المناطق الأثرية والسياحية بالقاهرة والتي أبرزت الهوية المصرية الثقافية والحضارية.وشارك عزيز الشافعي في صيف 2020 بالعديد من الأغنيات ومنها: "أماكن السهر، ويا بلدنا يا حلوة" لعمرو دياب، وأغنية "عدى الكلام" للمطرب المغربي سعد لمجرد، وأغنية "أبويا قالي زمان" لمصطفى حجاج ومحمود العسيلي، و"سقفة كبيرة" للمطرب أحمد بتشان، و"لينا رقصة" لكارمن سليمان، وشارك بأغنيتين في ألبوم المطربة جنات الجديد وهما: "اوعى، ورايقة"، وغيرهم.