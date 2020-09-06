عزيز الشافعي: أغاني 2020 تتويج لمسيرتي على مدار 17 عامًا (فيديو)

أعرب الشاعر والملحن الغنائي عزيز الشافعي عن سعادته بنجاح أعماله الغنائية التي طرحت خلال 2019 وأعماله التي طرحت في صيف 2020.وقال «الشافعي» لـ«الدستور» إن عام 2020 كان صعبا؛ نظرا للظروف التي مرت بها دول العالم في مواجهة فيروس كورونا المستجد.وأضاف أن عامي 2019 و2020 على المستوى الشخصي كانا مليئا بالنجاح لأعماله الموسيقية، مشيرا إلى أن أغنياته الأخيرة التي طرحت الفترة الماضية شهدت نفس مقارب لأولى أعماله الغنائية بأغنية «بلاش الملامة» عام 2003 للمطرب خالد سليم.وتابع أنه منذ عام 2003 حتى الآن شهد العديد من المحطات في مسيرته الفنية، مشيرا إلى أن ما حدث في الفترة الحالية هو أن هناك تركيزا كبيرا على أعماله الغنائية التي شارك فيها وحققت نجاحا كبيرا قائلا إن نجاح أعماله في عامي 2019 و2020 تتويجا لمسيرتي التلحينية على مدار 17 عاما.