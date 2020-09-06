بكلمات مؤثرة.. نجوم الفن يحيون ذكرى ميلاد رجاء الجداوي

أحيا عدد كبير من نجوم الفن ذكرى عيد ميلاد الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ونشروا صورا تذكارية جمعتهم سويا عبر حسابتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.كانت البداية من ابنتها أميرة مختار التي أحيت ذكرى عيد ميلاد والدتها من خلال نشر فيديو آخر احتفال لها بعيد ميلادها العام الماضي وعلقت عليها: «الله يرحمك يا مامي النهاردة الساعة ١٢ كان زماني في حضنك مدة طويلة بعيد عليك وأنت اللي بتدعيلي وكأنه عيد ميلادي أنا ويكون البيت كله في فرحة وبهجة علشان عيد ميلادك يا حبيبتي».وتابعت: «الصبح نصحى على أحلى ورد في الدنيا أعداد رهيبة من أسبات الورد من كل حباييك وبالليل كل حبايبك يكونوا معنا أهل وأصحاب وجران.. وحشتيني يا أمي أوي أوي بس أكيد أنت في مكان أحسن بكتير ربنا يسعدك في أي مكان أنت فيه ويرحمك».وأحيت المطربة غادة رجب ذكرى ميلاد الفنانة رجاء الجداوي ونشرت عبر حسابها بموقع «إنستجرام» صورة تجمعها برجاء الجداوي وميرفت أمين ودلال عبد العزيز، وعلقت: «6 سبتمبر عيد ميلاد الغالية رجاء الجداوي، كل سنة وإنتي في قلوبنا، كل سنة وإنتي موجودة معانا بروحك وأخلاقك وطيبتك، كل سنة وانتي حبيبتنا، عيدها في الجنة إن شاء الله».ونشرت شيماء سيف عبر خاصية استوري بحسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلة «وحشتيني أوي عيد ميلادك في الجنة».ونشرت المطربة مي كساب صورة لها عن طريق خاصية «استوري» بموقع «انستجرام» مدون عليها «افتكروني بدعوة».وأحيت الإعلامية بوسى شلبي ذكرى عيد ميلاد الفنانة الراحلة رجاء الجداوي عبر حسابها على «إنستجرام» بنشر صورة من عيد ميلادها الأخير وعلقت عليها: «في ذكرى ميلادك بدعيلكِ، وحشتينا أوي».