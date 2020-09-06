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الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أسرة الحاجة بخيتة: «عرفنا بالتكريم من التلفزيون» وهذا ردنا على المشككين (فيديو)

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 09:46 م
الحاجة بخيتة
الحاجة بخيتة
حسام عسل – حسن الهتهوتي – عدسة:علاء أحمد
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في صباح الجمعة الماضي، خرجت بخيتة (أم نوح) في رحلة بحث يومية عن علاجها وعلاج ابنها المصاب بالسرطان ليُحالفها الحظ بتفقّد الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروعات شرق القاهرة، بل ويسألها عن شكواها لحظات في فيديو جاب مصر بأكملها وأصبح حديث الصباح والمساء في مصر المحروسة والوطن العربي: «الرئيس قابل سيدة مريضة في الشارع ووجّه بتلبية طلباتها» لتفاجأ أسرتها بأن هذه السيدة هي جدّتهم !

يحكي الحاج أيمن مصطفى، ابن شقيق بطلة الواقعة أنه كان في عمله بشركة المقاولون العرب، وفوجئ بزملائه يتحدثون عن الفيديو المتداول ويشاهدونه فجذبه الصوت قائلًا:"الصوت دة مش غريب عليا"، وعندما عرض عليه المقطع المصور من خلال أحد زملائه على هاتفه المحمول فوجئ بأنها عمته.

أشار مصطفى إلى أن الموقف ليس غريبًا فالرّئيس هو الراعي لشعبه ووطنه ومصر لا تنسى أبنائها أبدًا ولم يعرف قيمة مصر إلاّ من خرج منها، ولا بدّ أن يعود إليها مرة أخرى.

وقال حفيد الجدة بَخيتة ويدعى أحمد الصغير إن موقف الرئيس مع جدته عظيمًا فعندما عادت جدّته للمنزل وأخَبرتهم بما حدث أصابه الذهول وسألتها كيف وصلتي له وسط كل هذه الحراسات، فأجابت بأنه هو مَن ناداها لسماع شكواها وأصبح الموقف حديث الساعة ووسائل الإعلام ومواقع التواصل تداولت الفيديو المصور معبرًا عن سعادته وامتنانه:"أشكر الرئيس لما قام به وقدمه من رعاية كاملة واستجابة فورية لجدتي ونجلها وعن المشككين لهذا الموقف والمواقف المشابهة أقول:"يجب ألاّ نلتفت لهذه الأصوات، فمصر الكبيرة مستمرة في مشاريعها التنموية وستُواصل نهجها في خدمة أبناء الوطن على الدوام».

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