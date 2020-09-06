مصدر يكشف عن موعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم إنه تم الانتهاء من عمليات التصحيح الخاصة بمواد الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة، مؤكدًا أنه سيتم إعلان نتيجة الدور الثاني نهاية الأسبوع الجاري.وكشف المصدر، لـ«الدستور»، عن بشرى سارة للطلاب بارتفاع نسب النجاح، مشددًا على أنه فور اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيتم إعلانها عبر الموقع الرسمي للوزارة لجميع الطلاب.وأدّى طلاب الثانوية العامة امتحانات الدور الثاني في الفترة من 22 أغسطس حتى 2 سبتمبر الماضي.