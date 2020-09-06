الأمن العام يكثف حملاته لضبط العناصر الإجرامية بالمحافظات

يشنّ قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة واقتحام البؤر الإجراميّة، وملاحقة حائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة والهاربين من الأحكام القضائية لفرض السيطرة الأمنية.يشارك في الحملة المكبرة قطاع الأمن المركزى وإدارة مكافحة الأسلحة والذخائر غير مرخصة، ورئاسة مفتشى قطاع الأمن العام.وتعكف عناصر المأمورية الأمنية على إجراء أعمال تمشيط مكبرة، ومُلاحقة وتعقب كل صور الخروج عن القانون.ونجحت الحملات خلال 24 ساعة في ضبط 224 قطعة سلاح ناري، 363 قضية مخدرات، وتنفيذ 82463 حكمًا قضائيًا متنوعًا، ضبط (3) تشكيلات عصابية ضمت (6) متهمين، ارتكبوا (14) حادثًا متنوعًا، وفى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين تم ضبط (37) متهمًا، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (21) متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (413) دراجة نارية مخالفة.