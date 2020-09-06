الشرطة البريطانية: حادث برمنجهام ليس إرهابيًا

أعلنت الشرطة البريطانية في نبأ عاجل، اليوم الأحد، أن حادث برمنجهام ليس هجومًا إرهابيًا، وفقا لشبكة سكاي نيوز.وقتل شخص وأصيب 7 من بينهم حالتان خطيرتان، في حوادث طعن شهدتها مدينة برمنجهام وسط بريطانيا، الأحد.وأكدت الشرطة تعرض عدد من الأشخاص للطعن في حوادث متزامنة وسط ثاني أهم المدن الإنجليزية.وذكرت شرطة منطقة "ويست ميلاندز"، التي تقع برمنجهام في نطاقها، أن عناصرها تلقوا بلاغات عن هجمات طعن في وسط المدينة فجر الأحد.وقالت الشرطة في بيان إنه قواتها هرعت إلى المكان سريعا برفقة عناصر من خدمة الإسعاف.