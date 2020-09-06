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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة يونانية: تصريحات أردوغان عدائية

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 07:40 م
أردوغان
أردوغان
إسراء صلاح الدين
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أكدت صحيفة "جريك سيتي نيوز" اليونانية، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يواصل تصريحاته العدائية ويثير خطاب الحرب، بعد أن قال إنه لا يمكن لأي قوة أن تقف ضد تركيا.

وتابعت أن أردوغان أثار خطاب الحرب وخدع مواطنيه بشكل صريح بعيدا عن الحقيقة والواقع، عندما قال: "الحمد لله، تركيا الآن واثقة وقادرة على حشد دعمها للحصول على النتائج، وتعرف إمكانياتها، وترى القوة الحقيقية لخصومها وميادين مناوراتها".

وأضافت أن أردوغان ذهب إلى القول بشكل غير مباشر إن الاتفاقات القانونية التي تعقدها اليونان، على سبيل المثال مع اتفاقها مع المنطقة الاقتصادية الخالصة مع مصر، والتي تم إبرامها في أعقاب ميثاق الأمم المتحدة لقانون البحار، هي "غير أخلاقية" وسيتم التعامل معها.

وأشارت إلى أن أردوغان حاول توصيل رسالة لشعبه مفادها أن تركيا لديها القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية لتمزيق الخرائط والوثائق غير الأخلاقية المفروضة عليها، فإما أن يفهم الشعب ذلك بلغة السياسة أو الديمقراطية، أو من خلال التجارب المؤلمة في الميدان.

وأوضحت أن أردوغان كان يشير إلى الحرب، عندما سلط الضوء بعد ذلك على أن بلاده تسمى "الشهادة" على أنها "مكافأة"، حيث قال: "نتمنى ألا يكون قد فات الأوان عندما يدركون أنه لا توجد قوة للوقوف ضد أمة ترى القتال والاستشهاد المحتمل في نهاية المطاف على أنه أكبر مكافأة".

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