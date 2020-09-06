«الرى» تؤهل ترع الغربية والمنيا لترشيد الموارد المائية

تستمر وزارة الموارد المائية والري، فى تنفيذ المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع ضمن المشروعات التى يتم تنفيذها لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية ٢٠٣٧، والتى تهدف الى توفير المياه المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة منها.وواصلت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات تنفيذ المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع ضمن المشروعات التى يتم تنفيذها لترشيد استخدام الموارد المائية،ومنها ترعة البداية فى شرق الشرقية، وترعة جنابية باقور الثانية ضمن عملية تأهيل وتبطين "ترع بانوب- البسيوني - عواجة - المحيط - بني غالب - جنابية باقور الثانية" بإجمالي اطوال 62.600 متر فى أسيوط.كما واصلت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالغربية تنفيذ عملية تأهيل ترعة سحيم، كما أنه جار تأهيل ترعة بحر أبوزهرة والغريب بمركز زفتى فى محافظة الغربية بطول 11.460 كيلو متر، وترعة الديروطية الأيمن ضمن عملية تأهيل الترع المتعبة بزمام هندسة ري شرق أبو قرقاص محافظة المنيا تحت إشراف إدارة توسع أسيوط.وأكد المهندس عبد اللطيف خالد، رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري، أن المشروع ذو مردود اقتصادي واجتماعى ملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها، ويؤدى إلى تحقيق نقلة حضارية فى تلك المناطق، والمساهمة بشكل كبير فى تحسين البيئة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والحد من البطالة لأنه من المشروعات كثيفة العمالة، مشيرًا إلى تنفيذ عملية تأهيل عدة ترع بالمحافظات.