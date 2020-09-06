ضبط تحويلات بنكية مشبوهة بـ17 مليون جنيه

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخصين لقيامهما بالاشتراك مع آخر بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبلغت حجم التعاملات 17 مليون جنيه.وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام شخصين بتلقى تحويلات بمبالغ مالية ضخمة من العديد من الأشخاص دون وضوح الغرض من تلك التحويلات أو العلاقة فيما بينهم.أكدت تحريات فرع الإدارة بشمال الصعيد صحة الواقعة وأسفرت عن قيام (ثلاثة أشخاص، أحدهم يعمل بإحدى الدول العربية "له معلومات جنائية"، جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة العربية بالعملة الأجنبية من خلال المتهم المقيم بتلك الدولة.وتم إرسالها للمتهمين الآخرين عن طريق السائقين العائدين للبلاد، حيث يقومان باستلامها واستبدالها بما يُعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقومان بإرسالها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريتهما والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين المقيمين بمحافظة المنيا وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المُشار إليه بالاشتراك مع المتهم المقيم خارج البلاد، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال ثلاث سنوات طبقًا للفحص المستندى 17 مليون جنيه مصرى.