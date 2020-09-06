«حالة واحدة» لاندلاع حرب شرق المتوسط

تواجه خطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الاستحواذ على موارد نفطية شرق المتوسط المزيد من التعقيد مع لجوء اليونان إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو والأمم المتحدة، خاصة أن المنطقة التي بدأت أنقرة التنقيب فيها عن النفط والغاز تقع ضمن الحدود اليونانية بموجب قانون الملاحة الدولي.وتواصل تركيا أنشطتها الاعتيادية منذ شهر أغسطس الماضي، شرق البحر المتوسط في منطقة متنازع عليها مع أثينا، كالتنقيب عن الموارد النفطية أو إجراء تدريبات عسكرية لعناصر من الجيش التركي والتي تبدأ اليوم وتستمر لخمسة أيام.وأوضح المحلل السياسي المختص بالشؤون الخارجية لتركيا موسى أوزغورلو، أن احتمال اندلاع مواجهات عسكرية شرق المتوسط "ضعيف"، معززا هذه الفرضية بالأوضاع الاقتصادية المتدهورة لدى طرفي النزاع، أنقرة وأثينا، ورفض كل من الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو لهذه المعركة الشاملة، على حد تعبيره.وأضاف أوزغورلو فى تصريحات صحفية، أن الحرب لن تندلع شرق المتوسط بين أنقرة وأثينا إلا إذا قررت القوى الكبرى في العالم خوضها، مضيفا أن لا أحد يريد حربا في هذه المنطقة في الوقت الحالي، وفقا لقناة "العربية".ووصف أوزغورلو الأزمة التركية اليونانية اليوم، شرق المتوسط بما حصل في قبرص حين اجتاح الجيش التركي هذه الجزيرة قبل عقود وأعلن فيها بعد ذلك عن قيام جمهورية قبرص التركية التي لا تحظى إلى اليوم سوى باعتراف أنقرة.وتابع أوزغورلو أن "التوتر الحالي بين الطرفين سيكون مشابها لما حدث في قبرص سابقا، فكل طرف سيعمل على الحصول على موارده النفطية شرق المتوسط مع استمرارهما بالخطاب العدائي المتبادل، وأحيانا قد تحصل مواجهات محدودة بينهما لكنها لن تصل لمستوى حرب شاملة".وأوضح المحلل التركى أنه لدى أنقرة وأثينا نزاعات تاريخية في المياه الإقليمية والجزر المأهولة، وقد وصلت الأمور بينهما في الماضي إلى حافة الحرب، لكن ذلك لم يحصل، ومع استكشاف الغاز الطبيعي في المتوسط تحولت تلك المشكلة القديمة لأخرى اقتصادية.وأشار إلى أن أنقرة تصر على أن الجزر اليونانية بعيدة عن البر اليوناني وقريبة من البر التركي، ولهذا السبب تطالب بمنطقة اقتصادية فيها وحدها، أكبر بكثير من التي تتحدث عنها أثينا، متابعا: "لذلك نحن أمام مشكلة كبيرة بين البلدين والاتفاقيات الأممية في هذا الصدد ليست واضحة بما يكفي، حتى نحدد إن كان يمكن لأنقرة التنقيب عن الغاز في هذه المنطقة أم لا".وترفض أنقرة أن تحدد جزيرة صغيرة مثل كاستيلوريزو اليونانية، مصير منطقة اقتصادية ضخمة شرق المتوسط، باعتبار أنها لا تبعد سوى أقل من كيلومترين عن البر التركي.كما اعتبر أوزغورلو أن مشروع الوطن الأزرق الذي يهدف منذ سنوات إلى الهيمنة التركية على كل من بحر إيجة وشرق المتوسط والأسود، خطة سياسية تتضمن أهدافا اقتصادية متعلقة بالسيادة وتحمل خطابا قوميا.وشدد على أن أنقرة تستبق الأمور وتتجه للتصعيد شرق المتوسط خشية استقرار أثينا في حقول التنقيب عن الغاز في هذه المنطقة، وحينها لن تستطيع أبدا فرض سيادتها عليها.وفى السياق، ذكرت صحيفة هبرلار، أن قافلتي دبابات، انتقلت من ولاية هاتاي الجنوبية مع سوريا، إلى ولاية إدرنة الحدودية مع اليونان.وأضافت الصحيفة أن الدبابات التي كانت متمركزة في قضاءي الريحانية وكوملو بولاية هاتاي، انتقلت ظهر السبت عبر شاحنات إلى ميناء اسكندرون.وأوضحت الصحيفة أن القافلتين اللتين تضمان 40 دبابة سيتم نقلهما بالقطار من مدينة إسكندرون إلى ولاية إدرنة شمالا.فيما نفت مصادر عسكرية تركية إرسال دبابات نحو اليونان، وقالت إن تحريك الدبابات بولاية ملاطية كان مخططا له من قبل.