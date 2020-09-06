«شوقى» يحذر من روابط مزيفة تحمل اسم الوزارة على «فيسبوك»

حذر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من صفحات "فيسبوك" المزورة التي تحمل اسم وزارة التربية والتعليم وقام بإعلان اسمها، وهي كالتالي:الصفحه-الرسميه-لوزاره-التربيه-والتعليم-1604776053110841وأكد الوزير عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هذه هي "صفحة مزورة" يجب الإبلاغ عنها ولا علاقة لها بالوزارة.وأعلن الوزير عن الصفحة الوحيدة الرسمية للوزارة موجودة على هذا الرابط: