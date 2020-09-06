رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«شوقى» يحذر من روابط مزيفة تحمل اسم الوزارة على «فيسبوك»

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 07:54 ص
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
طباعة
حذر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من صفحات "فيسبوك" المزورة التي تحمل اسم وزارة التربية والتعليم وقام بإعلان اسمها، وهي كالتالي:

https:m.facebook.comالصفحه-الرسميه-لوزاره-التربيه-والتعليم-1604776053110841

وأكد الوزير عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هذه هي "صفحة مزورة" يجب الإبلاغ عنها ولا علاقة لها بالوزارة.

وأعلن الوزير عن الصفحة الوحيدة الرسمية للوزارة موجودة على هذا الرابط:

https:m.facebook.comegypt.moe

موضوعات متعلقة

«الرى»: أمطار غزيرة على هضبة إثيوبيا وخفيفة بـ الصعيد

«الواد ده موهوب».. حكاية «السادات» مع بليغ حمدي

سعر الملصق الإلكتروني للمرور.. وآخر موعد لتركيبه

الأبنة المدللة.. حكاية هويدا ابنة صباح التي تسببت في بيع منزلها

الصور

image description

«مصر تقدر».. حفل قرعة مونديال اليد 2021 بالأهرامات

image description

من دبلوم صنايع لمعيدة بكلية الاقتصاد.. حكاية «أميرة» في جامعة حلوان

image description

«عم جمال».. هجره ولده فأنس وحدته برعاية «أيتام السيدة»

image description

«الدكتورة فريدة».. حلم بائعة خضار لابنتها لدخول كلية الطب

image description

عطل 30 دقيقة فى الخط الثانى بمترو الأنفاق

الأكثر قراءة

بعد حبسه بتهمة الاستيلاء على أراضى الدولة.. أبرز ممتلكات صلاح دياب

موعد إعلان نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2020

الأبنة المدللة.. حكاية هويدا ابنة صباح التي تسببت في بيع منزلها

تفاصيل الاعتداء على مصرى بمنطقة الفحيحيل بالكويت (فيديو)

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

الأبنة المدللة.. حكاية هويدا ابنة صباح التي تسببت في بيع منزلها

حكايات الشيخ النقشبندي مع السينما والرئيس السادات

«رفضت أكون أبًا وعائلتي حذفت أول أعمالي».. حكاية جميل راتب مع السينما والأبوة

«الواد ده موهوب».. حكاية «السادات» مع بليغ حمدي

نجم الساعة

«بى بى سى» تمنع موظفيها من الآراء السياسية عبر مواقع التواصل الاجتماعى

منوعات

كوريا الجنوبية تتأهب لإعصار «هايشن»

زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب تشيلي

العشرات من أفراس النهر فى مواجهة خطر الموت بناميبيا

الناشطة جريتا تونبرى: الفيلم الوثائقى بمهرجان البندقية يمثلنى

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
لمن يلومون فيروز.. زهقنا منكم جدًا
ماجد حبته
الأحمق قد ينتحر.. وينحر تركيا
ماجد حبته
عودة «باشاغا».. بالإكراه!
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «2»
المزيد

الثقافة

ضياء رشوان: لا أتقاضى مليمًا واحدًا من «الصحفيين»

ضياء رشوان: نعانى من فشل حزبى ذريع

دور النشر تدعم الأعمال الأدبية الفائزة بالمسابقات المحلية

«اسكتش».. معرض يضم نوادر كبار التشكيليين 21 سبتمبر