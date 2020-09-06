سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 6-9-2020 فى البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الأحد 6-9-2020

انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي ليسجل للشراء 51.56 جنيه وللبيع 51.92، وفي بنك الاستثمار العربي بلغ سعر الدينار أمام الجنيه للشراء 49.12 جنيه وللبيع 52.73، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 49.20 جنيه وللبيع 51.99، وفي البنك المركزي سجل للشراء 51.45 جنيه وللبيع 51.97، أما في بنك مصر فسجل للراء 49.20 جنيه وللبيع 51.99.



أسعار الدينار الكويتي وفي بنك التعمير والإسكان سجل سعر الدينار الكويتي للشراء 48.80 جنيه وللبيع 52.22، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 48.83 جنيه وللبيع 51.93، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات تراجع الدينار ليسجل للشراء 49.01 جنيه وللبيع 51.96، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 48.88 جنيه وللبيع 51.99، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 48.88 جنيه وللبيع 51.95.



كما تراجع سعر الدينار أمام الجنيه في البنك العربي الأفريقي الدولي ليسجل للشراء 48.89 جنيه وللبيع 51.86، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل سعر الدينار الكويتي اليوم 48.38 للشراء للبيع 51.96، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 47.78 جنيه وللبيع 51.96، مقابل استقرار الدينار في بنك بلوم ليسجل للشراء 51.58 جنيه وللبيع 51.96، أما في مصرف أبوظبي الإسلامي استقر الدينار أمام الجنيه عند 49.04 للشراء وللبيع 52.19.

