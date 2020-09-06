سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 6-9-2020 فى البنوك المصرية
الأحد 06/سبتمبر/2020 - 04:13 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد موقع «الدستور» سعر الدينار الكويتي، اليوم الأحد 6-9-2020، خلال تعاملات أولى الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:
عالميًا، صعد سعر النفط الكويتي اليوم 34 سنتًا، ليسجل سعر برميل النفط خلال آخر تداولات 44.45 دولار في تداولات يوم أمس، مقابل 44.11 دولار في تداولات أمس الأول، وفقًا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية، وبالنسبة للأسواق العالمية جرت تسوية خام برنت بتراجع 1.41 دولار ليبلغ 42.66 دولار للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.6 دولار ليبلغ 39.77 دولار للبرميل.
محليًا، انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم في العديد من البنوك المحلية والأجنبية، مقابل استقرار الدينار أمام الجنيه في بنك بلوم، ومصرف أبوظبي الإسلامي لليوم الثاني على التوالي.
عالميًا، صعد سعر النفط الكويتي اليوم 34 سنتًا، ليسجل سعر برميل النفط خلال آخر تداولات 44.45 دولار في تداولات يوم أمس، مقابل 44.11 دولار في تداولات أمس الأول، وفقًا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية، وبالنسبة للأسواق العالمية جرت تسوية خام برنت بتراجع 1.41 دولار ليبلغ 42.66 دولار للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.6 دولار ليبلغ 39.77 دولار للبرميل.
محليًا، انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم في العديد من البنوك المحلية والأجنبية، مقابل استقرار الدينار أمام الجنيه في بنك بلوم، ومصرف أبوظبي الإسلامي لليوم الثاني على التوالي.
سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الأحد 6-9-2020
انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي ليسجل للشراء 51.56 جنيه وللبيع 51.92، وفي بنك الاستثمار العربي بلغ سعر الدينار أمام الجنيه للشراء 49.12 جنيه وللبيع 52.73، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 49.20 جنيه وللبيع 51.99، وفي البنك المركزي سجل للشراء 51.45 جنيه وللبيع 51.97، أما في بنك مصر فسجل للراء 49.20 جنيه وللبيع 51.99.
كما تراجع سعر الدينار أمام الجنيه في البنك العربي الأفريقي الدولي ليسجل للشراء 48.89 جنيه وللبيع 51.86، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل سعر الدينار الكويتي اليوم 48.38 للشراء للبيع 51.96، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 47.78 جنيه وللبيع 51.96، مقابل استقرار الدينار في بنك بلوم ليسجل للشراء 51.58 جنيه وللبيع 51.96، أما في مصرف أبوظبي الإسلامي استقر الدينار أمام الجنيه عند 49.04 للشراء وللبيع 52.19.
أسعار الدينار الكويتيوفي بنك التعمير والإسكان سجل سعر الدينار الكويتي للشراء 48.80 جنيه وللبيع 52.22، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 48.83 جنيه وللبيع 51.93، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات تراجع الدينار ليسجل للشراء 49.01 جنيه وللبيع 51.96، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 48.88 جنيه وللبيع 51.99، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 48.88 جنيه وللبيع 51.95.
كما تراجع سعر الدينار أمام الجنيه في البنك العربي الأفريقي الدولي ليسجل للشراء 48.89 جنيه وللبيع 51.86، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل سعر الدينار الكويتي اليوم 48.38 للشراء للبيع 51.96، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 47.78 جنيه وللبيع 51.96، مقابل استقرار الدينار في بنك بلوم ليسجل للشراء 51.58 جنيه وللبيع 51.96، أما في مصرف أبوظبي الإسلامي استقر الدينار أمام الجنيه عند 49.04 للشراء وللبيع 52.19.