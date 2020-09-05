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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس «طبيب طنطا» المتهم بالتحرش بمريضاته 4 أيام

السبت 05/سبتمبر/2020 - 10:28 م
حبس
حبس
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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قررت نيابة قسم أول طنطا بمحافظة الغربية، حبس الطبيب النفسي الذى اتهمته عدد من السيدات بالتحرش بهن أثناء العلاج داخل عيادته، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت النيابة استمعت لأقوال الطبيب بعد عدة بلاغات تقدمت من عدد من السيدات باتهامه بالتحرش بهن داخل عيادته الخاصة، ونفى كافة تهم التحرش الجنسي واللفظي الموجهة ضده، مؤكدا أنه يتعرض لحملات تشويه ممنهجة، وابتزاز من جانب منافسين عبر استغلال مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بقصد التشهير بسمعته.

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية، قد تمكنت من ضبط أحد الأطباء النفسيين عقب تداول منشور بعدد من الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، يتضمن رسائل مرسلة من العديد من السيدات مفادها أنه أثناء علاجهن لدى أحد الأطباء النفسيين بمدينة طنطا قام بالتحرش بهن لفظيًا، وطلب إرسال صور خاصة لهن ومحاولة إقناعهن بممارسة بعض الأعمال المنافية للآداب، وإيهامهم بأن ذلك نوع من أنواع العلاج النفسى.

وبالفحص تبين قيام عدد من السيدات بالتقدم ببلاغات للجهات المختصة بشأن مضمون ما سبق، حيث أمكن تحديد الطبيب المشار إليه وأمكن ضبطه، وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

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