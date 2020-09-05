531 إصابة جديدة بكورونا في لبنان



وأشارت الوزارة، في بيان، إلى تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 187 حالة.



وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الـ24 ساعة الماضية، للكشف عن الإصابة بالفيروس، بلغ 9218 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 531 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 2011 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.