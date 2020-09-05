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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

ورقة مسربة من 2016 تكشف عن خليفة محمود عزت في قيادة الإرهابية

السبت 05/سبتمبر/2020 - 10:03 م
محمود عزت
محمود عزت
محمد جعفر
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قال سامح عيد، الباحث في شئون الحركات الإسلامية والقيادي المنشق عن الجماعة الإرهابية، إن الوضع داخل جماعة الإخوان سوف يتفاقم في الأيام القليلة القادمة، بسبب اختيار خليفة محمود عزت في قيادة التنظيم.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الدستور": من يخلف عزت بشكل تقليدي من المفترض أن يكون إبراهيم منير، في ضوء ورقة مسربة لمحمود عزت في 2016، نصت على أن يتم تعيين منير نائبا للقائم بأعمال المرشد، رغم وجود تشكيك في هذه الورقة، إلا أنها هي الواقع.

وتابع: أتوقع وجود انقسام على شخص منير، ومطالبات بانتخابات داخل الجماعة، ولكن للأمر تبعات غير جيدة فيما يخص الجماعة على تماسكها خاصة في ظل تناحر قادتها، ومنها إبراهيم منير وعصام تليمة ومحمود حسين وغيرهم، وهو بالطبع سوف يسبب أزمة داخل التنظيم الدولي للجماعة خاصة مع التشكيك في ذمتهم المالية والمخالفات الأخلاقية التي ارتكبوها، وذلك من قبل جيل الوسط أو الشباب.

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