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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

طريقة جديدة لإزالة التجاعيد وإخفاء علامات الشيخوخة

السبت 05/سبتمبر/2020 - 05:44 م
إزالة التجاعيد
إزالة التجاعيد
وكالات
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قدم طبيب بريطاني طريقة جديدة قادرة على إزالة التجاعيد وعكس علامات الشيخوخة من خلال استخدام الأنسجة الحية المجمدة.

وابتكر الدكتور أوليفييه عمار (العامل لدى إحدى شركات مستحضرات التجميل البريطانية)، حقنة الوجه "Uvence" عالية الجودة اعتبر أنه "مستقبل" العلاجات التجميلية غير الجراحية.

ويستخدم العلاج الجديد الأنسجة الحية المجمدة للمريض لتجديد شباب البشرة الخاصة به، حيث يعتبر هذا الإجراء طبيعيًا 100% بحسب الخبراء.

ويقوم الأطباء بحقن أنسجة حية بالشخص تم حفظها وتجميدها بهدف إعادة حقنها في بشرته، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

وتتمثل الخطوة الأولى باستخراج كمية صغيرة من الدهون باستخدام مخدر موضعي من عدة مناطق مثل الفخذين، على سبيل المثال.

وتستغرق المرحلة الأولى حوالي 30 دقيقة فقط، ويؤكد الأطباء بأنها مرحلة سريعة التعافي ولا تشكل أي خطورة.

وبعد ذلك يتم وضع الأنسجة في صندوق "Uvence"، وإرسالها إلى المختبر لتتم معالجتها وتجميدها في غرفة خاصة.

وعندما يكون المرضى جاهزين للعلاج، يتم حقن الخلايا المجمدة في الوجه باستخدام حقنة خاصة، حيث تستمر فترة العلاج حوالي ثلاثة أشهر.

وتستطيع الشركة الاحتفاظ بكميات بسيطة لمدة خمس سنوات، كاحتياطي يمكن للمريض استخدامه عند الحاجة في المستقبل.

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