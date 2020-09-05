من المطبخ الشامى.. طريقة عمل الكبة النية

المكونات

الخطوات:

هناك شيء مميز للغاية في المطبخ الشامي، نسمع دائمًا عن الفتوش والتبولة، لكن توجد العديد من الأكلات في هذا المطبخ المميز للغاية المليء بالعديد من النكهات، ومنها الكبة النية التى يمكن صنعها على النحو التالى:لحم فخذ الماعز قليل الدهن مجمدة لمدة أسبوعين قبل ذلك.نصف كوب برجل ناعم.1 بصلة بيضاء صغيرة.ثلث فلفل أخضر (اختياري).20 ورقة نعناع أخضر.10 أوراق من البردقوش الأخضر (اختياري).نصف ملعقة صغيرة من 7 بهارات.نصف ملعقة صغيرة فلفل حريف.نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.ثلثي ملعقة صغيرة ملح.زيت زيتون عالي الجودة.جوانب اختيارية مثل البصل الأخضر، البصل الأبيض، الفجل، النعناع، الفلفل المخلل.1) ضعي اللحم المجمد لمدة أسبوعين في الثلاجة لمدة 2 أو 3 ساعات حتى يذوب في منتصف الطريق ثم ضعيه في محضر الطعام مع 5 مكعبات من الثلج، و5 ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ودعيها لمدة 3 إلى 5 دقائق حتى تنضج وتتسق جيدا.2) نضع البرجل في وعاء صغير ونشطفه بالماء البارد ونعصره قليلًا للتخلص من الماء ثم نتركه جانبًا.3) نضع الفلفل الأخضر، النعناع، البردقوش، البصل، الملح، الفلفل الحار، و7 توابل في الخلاط ونخلطهم جيدًا.4) ضعي اللحم المفروم في وعاء كبير وأضيفي البرجل الرطب ومزيج البهارات واخلطيها جيدًا بيديك لبضع دقائق وتأكدي من أن جميع المكونات متماسكة جيدًا مع بعضها البعض.5) استمر في ترطيب يدك بالماء المثلج بقليل من القرفة أثناء الخلط بين الحين والآخر.6) احفظي الطبق في الثلاجة لحين التقديم لأن الكبة يجب أن تقدم باردة.7) عندما يصبح جاهزًا، اصنع مزيج الكبة على شكل كرات وصفيها مع الطبق ثم وزعيها بيدك أو بالملعقة حتى لا يزيد سمكها عن ثلاثة أرباع بوصة.8) اصنع بعض الأنماط عليها بالشوكة أو السكين.9) نضيف عليها الكثير من زيت الزيتون وتقدم مع الاختيارات الجانبية.