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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«عايرتها بوالديها».. تعاطف مع الطالبة «جومانة» ضحية تنمر أستاذة جامعية

السبت 05/سبتمبر/2020 - 05:27 م
الطالبة جومانة
الطالبة جومانة
ريم محمود
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حالة من التعاطف انتشرت على منصات السوشيال ميديا، بعدما كتبت طالبة تُدعى "جومانة تامر" أنها تعرضت للتنمر من الدكتورة الخاصة بها فى الجامعة.

بدأت القصة عندما كتبت جومانة تامر منشورا على الـ"فيسبوك" خاص بتيشرتات التخرج، لتتفاجأ الطالبة بقيام دكتورة تُدعى "وجدان" بالتعليق عليها واتهامها بالغباء، قائلة لها فى تعليقات: "كنت بقدر ظروفك الخاصة زمان لكن دلوقتى لا"، وقامت الدكتورة وجدان بمعايرة الطالبة لأن والديها منفصلان، وأضافت الدكتورة وجدان فى تعليقاتها لضحية التنمر قائلة لها: "روحى لدكتور نفسي ولو ملقتيش ممكن أشوفلك حد".

كشفت جومانة تامر عن القصة كاملة قائلة إنها كانت تأخذ درسا مع "ميس وجدان" منذ الصف الثالث الابتدائي، وأضافت: "كنا بناخذ مع ميس وجدان أنا وصديقتي وكانت تعنفنا جسديًا حتى يصل الأمر للشد من الشعر"، وأضافت جومانة فى الفيديو الذي قامت ببثه على الـ"فيسبوك": "كانت تقول لى دائمًا أنتى غبية مبتفهميش منذ أن كانت معلمتي فى الابتدائية والإعدادية"، واستكملت قائلة: "معلمتى وجدان تنمرت عليا فى الكومنتات بإننى أعانى من ظروف خاصة، وهي أن أهلي منفصلين، ووالدى ووالدتى منفصلين منذ أن كان عمري 3 شهور".

وقالت جومانة تامر: هذه قصتي الكاملة لمعلمتي المُعَنِّفة وجدان وجدي النادوري، وأريد أن أوضح أنني ضد التنمر عليها في التعليقات وفي الرسائل، كل ما أريده هو أن يصل الناس إلى إدارة جامعة فاروس حتى يتمكنوا من منعها من إيذاء الأجيال القادمة حتى تحصل على تقييم نفسي يؤكد أنها مؤهلة للتدريس، بالإضافة إلى أننى أريد شطبها من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نظرًا لطريقتها المعروفة بين الطلاب.

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