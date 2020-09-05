كمال أوغلو يتهم أردوغان بتنفيذ أوامر «أوباما» بتمزيق سوريا

اتهم زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي، كمال كليتشدار أوغلو، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأنه السبب وراء سقوط سوريا.كما اتهم أوغلو، أردوغان بتنفيذ أوامر الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، لتمزيق سوريا، وفقا لمشروع الشرق الأوسط الكبير.وقال زعيم المعارضة، خلال لقاء تليفزيوني على قناة إن تي في: "إن أردوغان مزق سوريا، لكن من أعطى التعليمات؟ إنه أوباما"، متسائلا باستكار: "ماذا يكون أردوغان حتى يصبح الرئيس المشارك لمشروع الشرق الأوسط الكبير؟".ووجّه كمال كليتشدار أوغلو سؤالا لأردوغان، قائلا: "ترى لماذا اختارتك القوى الإمبريالية؟، وأجاب: لأنهم يعطونك التعليمات"، لافتا إلى أنه على الرغم من سقوط العديد من الأتراك قتلى في سوريا، لم يصب جندي أمريكي واحد هناك بنزيف في الأنف، وفقا لموقع «تركيا الآن».