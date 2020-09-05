رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 05 سبتمبر 2020 الموافق 17 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كمال أوغلو يتهم أردوغان بتنفيذ أوامر «أوباما» بتمزيق سوريا

السبت 05/سبتمبر/2020 - 03:00 م
كمال كليتشدار أوغلو
كمال كليتشدار أوغلو
مروة عنبر
طباعة
اتهم زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي، كمال كليتشدار أوغلو، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأنه السبب وراء سقوط سوريا.

كما اتهم أوغلو، أردوغان بتنفيذ أوامر الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، لتمزيق سوريا، وفقا لمشروع الشرق الأوسط الكبير.

وقال زعيم المعارضة، خلال لقاء تليفزيوني على قناة إن تي في: "إن أردوغان مزق سوريا، لكن من أعطى التعليمات؟ إنه أوباما"، متسائلا باستكار: "ماذا يكون أردوغان حتى يصبح الرئيس المشارك لمشروع الشرق الأوسط الكبير؟".

ووجّه كمال كليتشدار أوغلو سؤالا لأردوغان، قائلا: "ترى لماذا اختارتك القوى الإمبريالية؟، وأجاب: لأنهم يعطونك التعليمات"، لافتا إلى أنه على الرغم من سقوط العديد من الأتراك قتلى في سوريا، لم يصب جندي أمريكي واحد هناك بنزيف في الأنف، وفقا لموقع «تركيا الآن».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«تقنية العار».. ثورة غضب من دجلة والزمالك بسبب جهاد جريشة

هانى مهنا يتذكر أيامه مع الكبار: عبدالحليم كان يغار من أم كلثوم.. وبخل عبدالوهاب «أكذوبة»

سعر الملصق الإلكتروني للمرور.. وآخر موعد لتركيبه

«انسداد الشرايين».. الأعراض والأسباب

الصور

image description

عطل 30 دقيقة فى الخط الثانى بمترو الأنفاق

image description

ينتظران مسابقة عالمية.. حكاية زوجين احترفا الصيد بالبحر الأحمر

image description

بـ«قرد وقطة وكلب».. مدرس فلسفة يعلم نظريات «فرويد» لطلاب السبتية (فيديو)

image description

الأهلي يهزم وادي دجلة بثنائية في الدوري الممتاز

image description

الحسين نجاني من الموت.. حكاية «آية» أصغر بائعة للقرآن

الأكثر قراءة

توابع فيرمونت.. إنذارات لنجل فنان شهير وشادي أيمن نور مسئول اللجان الإلكترونية

بعد حبسه بتهمة الاستيلاء على أراضى الدولة.. أبرز ممتلكات صلاح دياب

«الرى»: أمطار غزيرة على هضبة إثيوبيا وخفيفة بـ الصعيد

موعد نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2020

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

صبحي الجيار.. أديب زارته هند رستم وشادية ورقصت له تحية كاريوكا

«لن أكون بديلة لفيروز».. اعترافات ماجدة الرومي

«ياعم أنا بمثل».. عسكري ينهال بالضرب على محمود المليجي

كسور وتحطيم رؤوس.. مشاهد كادت تتسبب في قتل نجوم السينما

نجم الساعة

«بى بى سى» تمنع موظفيها من الآراء السياسية عبر مواقع التواصل الاجتماعى

منوعات

أماكن مبادرة «ميغلاش عليك» في المحافظات وأسعار المنتجات

رابط دعم مصر لتنشيط بطاقة التموين وتسجيل رقم المحمول

دراسة تكشف عن علاج طبيعى يحارب كورونا

ديوكوفيتش يسحق شتروف ويواصل التقدم فى نيويورك

مقالات الرأي
ماجد حبته
عودة «باشاغا».. بالإكراه!
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «2»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد بيصار.. عقلية علمية واسعة وثقافة واعية
د.كريمة الحفناوى
معارك ترامبية قبل الانتخابات الرئاسية
المزيد

الثقافة

«كنوز القاهرة الإسلامية» بمكتبة القاهرة.. غدًا

محمد محمد مستجاب: «عتبات سلم قديم» قصص «النميمة النسائية»

القومى لثقافة الطفل ينظم ورشة زراعة على «يوتيوب».. اليوم

«كل يوم شاعر».. فوزي خضر يشارك بـ«سيرة الجواد المعالج»