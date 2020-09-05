إحالة مسجل خطر للجنايات لحيازته «هيروين وحشيش»

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم السبت، إحالة مسجل خطر لمحكمة الجنايات لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش والهيروين بقصد الاتجار.كان قسم شرطة المرج قد تلقى إخطارًا بقيام مسجل خطر مقيم بدائرة القسم بالاتجار فى المواد المخدرة، ويتخذ من المنطقة سكنه بدائرة القسم مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامى.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة محل سكنه، وعثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت 300 جرام، و500 جرام من الهيروين، وطبنجة صوت، ومبلغ مالي.وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة بيعها، والطبنجة الصوت بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.