سعر اليورو اليوم السبت 5-9-2020 فى البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم السبت 5-9-2020 في البنوك المصرية

ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.



سجل اليورو اليوم في المصرف المتحد ليسجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.81، وفي بنك التنمية الصناعية سجل اليورو أمام الجنيه في بنك التنمية الصناعية ليسجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.81، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.81، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.81، أما وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.81.



وفي البنك الأهلي الكويتي تراجع اليورو أمام الجنيه في بنك قناة السويس ليسجل للشراء 18.56 جنيه وللبيع 18.79، وفي بنك اتش اس بي سي ليسجل للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.80، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.82.



أسعار اليورو اليوم وفي بنك البركة سجل اليورو للشراء 18.56 جنيه وللبيع 18.87، كما بلغ سعر اليورو اليوم أمام الجنيه في بنك الإسكندرية ليسجل للشراء 18.55 جنيه وللبيع 18.80، وفي بنك مصر إيران التنمية سجل للشراء 18.55 جنيه وللبيع 18.84، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 18.54 جنيه وللبيع 18.90.

يرصد "الدستور" سعر اليورو، اليوم السبت 5-9-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، في التقرير التالي:عالميًا، اختتمت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملاتها، أمس الجمعة، على تراجع لتسجل خسائر أسبوعية مع تراجع البورصات العالمية، إذ انخفص مؤشر "ستوكس- 600" بنحو 1.3% ليصل إلى 361.9 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1.9%، كما هبط المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة 0.8% مسجلا 5799.1 نقطة، ليتراجع بنحو 2.8 % في ختام تعاملات الأسبوع.وعلى المستوى المحلي، تراجع سعر اليورو اليوم في معظم البنوك المصرية والمحلية أمام الجنيه المصري البنك التجاري الدولي والمصرف المتحد.